Aprobarea de către Comisia Europeană a Planului de Acțiune transmis de ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine reprezintă un prim pas pentru reluarea comerțului internațional, însă măsurile anunțate sunt privite cu prudență de crescătorii de animale din Sibiu și nu numai.

Sibianul Ghiță Ciobanul spune că aprobarea planului este un pas firesc, dar că adevărata miză este modul în care acesta va fi pus în aplicare și cât de repede vor fi redeschise piețele pentru crescătorii români. „Mi se pare un lucru normal să se facă pași înainte. Tocmai din cauza celor care sunt acum la conducere suntem în situația în care suntem. Să vedem ce vor face până la urmă. Promisiuni au mai fost făcute”, a declarat Ghiță Ciobanul.

Planul transmis de ANSVSA și aprobat de Comisia Europeană prevede o schemă diferențiată de vaccinare, cu imunizare completă în cele două județe din Dobrogea și măsuri diferite în restul țării. Potrivit ANSVSA, această abordare are rolul de a permite protejarea exporturilor de carcase și produse din lapte.

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„Să nu se mai omoare animalele sănătoase”

Una dintre principalele solicitări ale crescătorilor rămâne legată de modul în care sunt gestionate focarele. „Să nu se mai omoare animalele sănătoase. Unde este focar, să meargă, să aleagă animalele bolnave și să le elimine. Nu cred că un efectiv întreg este bolnav. Să ia modelul din alte țări care au trecut prin probleme similare”, spune Ghiță Ciobanul.

Acesta consideră că România ar trebui să găsească soluții pentru a evita blocarea întregului sector și susține că exporturile către țările terțe trebuie reluate cât mai repede. „Noi nu avem de ce să fim închiși față de țările terțe. Europa, da, dar țările terțe de ce? Ele ar trebui deblocate cât mai repede”, afirmă acesta.

Deși planul a fost aprobat, Ghiță Ciobanul rămâne rezervat în privința momentului în care crescătorii vor putea efectiv să își reia exporturile. „Nu știu dacă până la finalul anului vor fi deschise. Așteptăm să vedem ce măsuri se vor lua și cum va fi pus în aplicare acest plan”, spune acesta.

ANSVSA a anunțat că, odată cu aprobarea planului, România a securizat deja șase piețe terțe pentru export în condiții de vaccinare, prin acorduri cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Alte acorduri se află în negociere.

Exemplul Spaniei, invocat de Ghiță Ciobanul

Crescătorul susține că România ar trebui să țină cont și de modul în care alte state europene gestionează situații epidemiologice similare. „Când va începe vaccinarea, se va interzice și carcasa pentru Uniunea Europeană? De exemplu, Spania. Și acolo este pestă și ei tot exportă în Europa și în țările arabe”, a afirmat Ghiță Ciobanul.

Planul românesc aprobat de Comisia Europeană prevede însă tocmai protejarea exporturilor de carcase și produse din lapte prin aplicarea diferențiată a vaccinării.

„Avem specialiști care știu ce trebuie făcut, dar nu sunt ascultați”

Ghiță Ciobanul spune că autoritățile ar trebui să țină mai mult cont de opiniile specialiștilor și de experiența crescătorilor din teren. „Eu zic că noi avem specialiști care știu ce au de făcut în țara asta, dar nu sunt ascultați. Se urmărește distrugerea oieritului în România. Nu se urmărește salvarea lui”, a declarat acesta.

În opinia sa, sectorul are nevoie de măsuri concrete și rapide, nu doar de promisiuni „Așteptăm să vedem ce măsuri se vor lua. Protest la București nu mai are rost să facem. Am fost tratați cu indiferență. Dacă sectorul ovin nu ar fi vrut să fie distrus, am fi fost tratați altfel”, a mai spus Ghiță Ciobanul.

Aprobarea Planului de Acțiune reprezintă, oficial, un pas către reluarea comerțului internațional cu ovine și caprine