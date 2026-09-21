Pe scurt: Hidrocentrala Cornetu-Avrig primește undă verde pentru lucrări, cu măsuri stricte de protecție a mediului și consultare publică.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis acordul de mediu pentru finalizarea amenajării hidroenergetice Cornetu-Avrig, situată pe râul Olt, în județele Sibiu și Vâlcea. Potrivit Mediafax, investiția aparține companiei Hidroelectrica și este estimată să producă anual 156,8 GWh de energie regenerabilă, echivalentul consumului a peste 52.000 de gospodării.

Proiectul urmărește finalizarea lucrărilor începute în baza amenajării hidroenergetice aprobate în 1989. Schema hidroenergetică include cinci trepte: Cornetu, Robești, Câineni, Lotrioara și Racovița. Acordul de mediu emis luni, 21 septembrie 2026, prevede lucrări pentru finalizarea treptelor Câineni și Lotrioara, precum și intervenții la Racovița.

Soluția tehnică ține cont de infrastructura existentă din defileul Oltului

Ministerul Mediului a precizat că soluția tehnică adoptată ține cont de infrastructura existentă din defileul Oltului, urmărind păstrarea amplasamentelor actuale ale căii ferate și DN7. La Racovița, proiectul prevede lucrări pentru protejarea podurilor de cale ferată și îndepărtarea pragului din avalul centralei, astfel încât aceasta să poată funcționa la parametrii proiectați.

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Evaluarea proiectului a inclus raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și studiul privind impactul asupra corpurilor de apă. Acordul stabilește măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra mediului, precum și obligații de monitorizare atât în perioada lucrărilor, cât și în etapa de funcționare.

Consultare publică și condiții pentru protejarea patrimoniului

Potrivit Ministerului Mediului, procedura de acordare a avizului a inclus consultarea publicului și dezbateri organizate la Câineni și Boița. Au fost primite patru mesaje cu observații din partea a trei persoane fizice și a unei persoane juridice. Acordul de mediu include și condițiile stabilite de Ministerul Culturii pentru protejarea monumentului istoric Turnul Spart.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat: „România are nevoie de investiții care să îi întărească siguranța energetică, realizate cu respectarea legislației și pe baza unor evaluări riguroase”.

Proiectul Cornetu-Avrig reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura energetică din zonă, cu impact direct asupra dezvoltării locale și a siguranței energetice naționale.