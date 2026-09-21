Pe scurt: Ultimele saloane nemodernizate din Spitalul Județean Sibiu intră în șantier. Modernizarea va aduce condiții mai bune pentru pacienți și personal.

Consiliul Județean Sibiu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru modernizarea clădirii Medicalelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Potrivit Consiliului Județean Sibiu, ultimele saloane nemodernizate ale spitalului vor intra astfel în șantier, marcând un pas important în procesul de reabilitare a infrastructurii medicale din județ.

Clădirea Medicalelor va fi consolidată și modernizată în următoarele 15 luni

Lucrările vor dura 15 luni și vizează cel mai vechi pavilion medical încă în funcțiune din Sibiu. Investiția totală depășește 54 de milioane de lei și are ca scop principal îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical. Proiectul include modernizarea saloanelor și cabinetelor, refacerea circuitelor medicale, instalarea unor lifturi adaptate transportului cu targa și aducerea clădirii la standardele actuale de siguranță și eficiență energetică.

Consiliul Județean Sibiu subliniază că, la finalul lucrărilor, pacienții celui mai mare spital din județ vor fi tratați exclusiv în spații modernizate, adaptate nevoilor medicale actuale. Acest demers vine după o perioadă în care clădirea Medicalelor a rămas singura secțiune nemodernizată a spitalului, deși necesitatea reabilitării a fost semnalată de mai mult timp.

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Modernizarea clădirii Medicalelor se înscrie într-un program mai larg de investiții derulat de Consiliul Județean Sibiu pentru îmbunătățirea infrastructurii medicale din județ. Recent, instituția a alocat fonduri suplimentare pentru spital, așa cum reiese și din rectificarea bugetară aprobată în luna septembrie 2026. De asemenea, interesul pentru reabilitarea acestei clădiri a fost unul ridicat, cu 45 de firme care au depus oferte pentru execuția lucrărilor, potrivit unei informări anterioare.

Prin această investiție, Consiliul Județean Sibiu urmărește să ofere condiții moderne și sigure pentru pacienți, dar și să eficientizeze activitatea medicală în cadrul celui mai important spital din județ.