Inspectoratul Școlar Județean Sibiu vine luni, 21 septembrie, cu clarificări în cazul de la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu, după săptămâni marcate de controverse privind repartizarea elevilor în clasele a V-a și, ulterior, schimbarea profesorilor diriginți.

Precizările ISJ Sibiu vin luni, 21 septembrie, la scurt timp după ce directoarea unității de învățământ și-a dat demisia, în contextul conflictelor generate de modul în care au fost constituite clasele și de deciziile luate ulterior la nivelul școlii.

Potrivit Inspectoratului, solicitarea transmisă școlii a vizat exclusiv reluarea procedurii de constituire și redistribuire a elevilor în clasele a V-a. ISJ Sibiu subliniază că nu a cerut reluarea procedurii de repartizare a profesorilor diriginți sau a profesorilor care urmau să predea la aceste clase.

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În urma unei inspecții tematice, ISJ Sibiu a transmis Școlii Gimnaziale „Regina Maria” adresa nr. 10861 din 14 septembrie 2026. Prin această adresă, inspectoratul a solicitat reluarea operațiunilor privind repartizarea elevilor în clase, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 3945/2024, a procedurii proprii a școlii și a efectivelor actualizate.

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Diriginții fuseseră deja repartizați prin tragere la sorți

ISJ Sibiu precizează că repartizarea profesorilor diriginți fusese stabilită anterior, prin Hotărârea Consiliului de administrație al școlii nr. 196 din 1 septembrie 2026, în urma unei trageri la sorți.

Prin această repartizare, fiecare diriginte fusese asociat cu o anumită clasă, respectiv cu litera clasei — a V-a A, a V-a B și celelalte formațiuni de studiu.

Inspectoratul explică faptul că această repartizare nu reprezenta o asociere între un anumit diriginte și un grup nominal de elevi.

Prin urmare, faptul că elevii urmau să fie redistribuiți între clase nu presupunea automat și schimbarea diriginților. „Modificarea componenței claselor prin redistribuirea elevilor nu determină, prin ea însăși, schimbarea diriginților repartizați acestor clase”, transmite ISJ Sibiu.

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Schimbarea diriginților, o decizie a școlii

Ulterior, Consiliul de administrație al Școlii „Regina Maria” a adoptat, în hotărârea din 14 septembrie, și măsura reluării tragerii la sorți pentru diriginți și profesori.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, această măsură nu a fost solicitată și nici impusă de inspectorat. „Aceasta a fost o măsură suplimentară adoptată la nivelul unității de învățământ, care nu a fost solicitată sau impusă de ISJ Sibiu”, precizează instituția.

Clarificarea este importantă în contextul în care schimbarea diriginților a generat noi nemulțumiri în rândul părinților, după ce aceștia fuseseră informați inițial că profesorii și diriginții vor rămâne aceiași în urma redistribuirii elevilor.

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Inspectoratul cere revenirea la repartizarea din 1 septembrie

După ce școala a solicitat clarificări cu privire la situație, ISJ Sibiu a precizat că nu a constatat nelegalitatea tragerii la sorți realizate la 1 septembrie.

Inspectoratul a cerut, în schimb, ca hotărârea ulterioară a Consiliului de administrație al școlii să fie corelată cu obiectul solicitării transmise de ISJ. Concret, inspectoratul a solicitat eliminarea măsurii suplimentare privind reluarea tragerii la sorți și menținerea repartizării diriginților și profesorilor stabilite la 1 septembrie.

Astfel, potrivit clarificărilor transmise luni de ISJ Sibiu, demersul inspectoratului a vizat refacerea repartizării elevilor, nu schimbarea profesorilor diriginți.

„Ca răspuns la solicitarea de clarificare transmisă de școală, ISJ Sibiu a precizat că nu a constatat nelegalitatea tragerii la sorți din 01.09.2026 și a solicitat corelarea hotărârii ulterioare a școlii cu obiectul adresei inspectoratului, prin eliminarea măsurii suplimentare și menținerea repartizării diriginților și profesorilor stabilite la 01.09.2026”, a transmis ISJ Sibiu.

Clarificările vin după demisia directoarei

Situația de la Școala Gimnazială „Regina Maria” a generat în ultimele săptămâni mai multe nemulțumiri și discuții între părinți, conducerea școlii și autoritățile din educație.

După problemele apărute la repartizarea elevilor în clasele a V-a, controversele s-au extins ulterior la repartizarea diriginților, după ce școala a decis reluarea tragerii la sorți.

Vineri, directoarea Școlii Gimnaziale „Regina Maria” și-a înaintat demisia, pe fondul situației tensionate.

În comunicatul transmis luni, ISJ Sibiu precizează că toate demersurile sale au urmărit respectarea procedurilor privind constituirea claselor și realizarea unei repartizări „transparente, echitabile și nediscriminatorii” a elevilor.