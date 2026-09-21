Primăria Municipiului Mediaș anunță începerea lucrărilor pentru amenajarea unui nou loc de agrement pe strada Angărul de Jos. Proiectul prevede realizarea unui spațiu destinat atât copiilor, cât și adulților, cu zone pentru joacă, sport, relaxare și promenadă.

Noua zonă de agrement va avea o alee principală de promenadă, care va asigura accesul către diferitele zone de activități, precum și o alee secundară înconjurată de vegetație. De-a lungul acestora vor fi amplasate bănci, iar proiectul include și construirea unui foișor din lemn, prevăzut cu locuri pentru luat masa. Pe platforma terenului va fi amenajat și un teren multifuncțional de sport.

Pentru copii vor fi instalate echipamente de joacă destinate mai multor categorii de vârstă, iar adulții vor avea la dispoziție o platformă pentru fitness în aer liber. În apropierea locului de joacă vor fi amenajate cinci locuri de parcare obișnuite și alte două destinate persoanelor cu dizabilități.

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Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a anunțat că lucrările au început după finalizarea etapelor legale necesare și le-a mulțumit locuitorilor din zonă pentru răbdare.

„După parcurgerea tuturor etapelor legale, au început lucrările pentru amenajarea unui loc de agrement mult așteptat pe strada Angărul de Jos. Le mulțumesc tuturor medieșenilor care locuiesc în această zonă pentru răbdarea, înțelegerea și încrederea de care au dat dovadă. Continuăm să investim în proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la dezvoltarea orașului nostru!”, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.

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