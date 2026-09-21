Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, răspunde tranșant după ce conducerea USR Sibiu a anunțat excluderea sa din partid pe fondul numirii fostului său rival, liberalul Gheorghe Huja, în funcția de administrator public. Edilul rupe tăcerea, susținând că ruptura a fost provocată de jocurile politice de culise ale foștilor săi colegi și dă asigurări că va conduce în continuare orașul din poziția de independent, susținut de o nouă majoritate în Consiliul Local.

Orlățan explică numirea lui Huja în funcția de administrator al orașului

Mutarea surpriză de la vârful Primăriei Cisnădie vine după ce fostul administrator al orașului, Oana Ungur (USR), și-a înaintat demisia în urmă cu trei săptămâni, după o evaluare managerială. Mircea Orlățan afirmă că tensiunile interne existau de mai mult timp și acuză lipsa de reacție a conducerii partidului său.

„La Cisnădie a fost o situație mai complicată. Vechiul administrator, i-am spus că nu performează, s-a protejat în spatele consilierilor locali. Eu am sesizat lucrurile acestea la Biroul Național și la președintele de partid în 6 august. Dânșii se pare că au alte probleme, astfel încât am mers după aceea către demiterea doamnei Ungur. Și-a dat demisia la solicitare, apoi s-a ajuns la un moment în care consilierii au spus că eu, dacă o demit, ei își vor da demisia. Le-am zis să facă cum doresc. Am făcut o selecție internă la USR pentru numirea unui nou administrator public. Am avut un candidat, un tânăr, dar nu a întrunit punctajul. Așa că am solicitat și de la PNL un nume. Mi l-au dat pe domnul Huja”, a precizat primarul Mircea Orlățan.

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În ciuda criticilor venite din partea USR și a unei părți a cetățenilor care au votat împotriva vechii administrații, Orlățan consideră că numirea lui Gheorghe Huja va aduce beneficii orașului și subliniază că deține controlul asupra acestei colaborări.

„Să știți că nu este ironic. Mie nu îmi e frică de bau-bau. Domnul Huja este numit prin dispoziția primarului. Tot prin dispoziție se și sistează un mandat. Iar domnul Huja știe foarte bine asta. Angajamentul său este să facă lucrurile să meargă pentru Cisnădie. Eu zic că este un curaj din partea dumnealui și o chestie care îl obligă. Să avem răbdare și vom vedea cum merg lucrurile (…) Ca să revenim, eu am informat și Biroul, era timp din 6 august, am vrut să evit lucrurile astea. Dar probabil au avut altele de făcut”, a spus Orlățan pentru Ora de Sibiu.

„Rămân primar independent”

Decizia de a colabora cu PNL a determinat filiala USR Sibiu, prin vocea președintelui Adrian Echert, să anunțe demararea procedurilor statutare de excludere a primarului din partid. Echert a acuzat o „ruptură gravă față de mandatul primit din partea cetățenilor” și reinstalarea la putere a oamenilor din vechea administrație.

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În replică, Mircea Orlățan dă asigurări că proiectele pentru Cisnădie nu vor fi blocate de acest conflict politic, pe care îl pune pe seama ambițiilor electorale ale fostului administrator al orașului.

„Eu voi rămâne primar independent și voi duce mai departe mandatul. Vom avea majoritate în Consiliul Local, chiar dacă USR s-a gândit să mă lase în off-side pentru doamna Ungur, care și-a propus să candideze. Ea când a plecat a spus că va fi prima femeie primar a Cisnădiei. Le-am stricat se pare planurile. Acum avem majoritate, avem și alți oameni care au spus că vor rămâne”, a mai spus primarul Mircea Orlățan.