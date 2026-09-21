Gheorghe Huja este noul administrator public al orașului Cisnădie. El a fost numit în această funcție de actualul primar, Mircea Orlățan, asta în ciuda neînțelegerilor din ultimii ani. USR propune excluderea acestuia din partid.

Huja, noul administrator

Mircea Orlățan și-a ales noul administrator public al orașului. Edilul l-a numit în această funcție pe fostul primar, Gheorghe Huja (PNL). Anunțul a fost făcut prin intermediul unui video pe Facebook.

„În urma discuțiilor, am stabilit, împreună cu grupul PNL, că vom lucra împreună pentru implementarea proiectelor. Colegii de la PNL au dorit să aibă implicare în executivul administrației din Cisnădie. Le-am solicitat să îmi facă o propunere pentru poziția de administrator public, pentru o persoană cu experiență în administrația locală și cu cunoaștere bună a orașului. Ei au indicat pe domnul fost primar Gheorghe Huja ca cel mai potrivit pentru a ocupa această poziție. Astfel încât, în urma discuțiilor cu domnul Gheorghe Huja, am stabilit prioritățile pe care vom începe și vom lucra în următorii 2 ani de zile”, a anunțat Mircea Orlățan.

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Huja va ocupa funcția de administrator public al orașului Cisnădie după demisia Oanei Ungur, pe care aceasta și-a înaintat-o în urmă cu 3 săptămâni în urma unei discuții de evaluare managerială purtate cu primarul Mircea Orlățan, privind activitatea desfășurată până în prezent și responsabilitățile aferente proiectelor viitoare.

„Fostul administrator public al orașului a fost un coleg al meu, din USR Cisnădie. Agenda politică personală a fostului administrator a intrat în contradicție majoră cu interesele de dezvoltare ale orașului. Mai mult, pentru a se menține în poziția de administrator public au fost co-optați consilierii USR pentru a face front comun. Mersul unui oraș nu înseamnă jocuri politice meschine”, a spus primarul Orlățan.

Numirea lui Gheorghe Huja în această funcție i-a adus deja critici actualului primar, atât din partea partidului din care face parte, cât și din partea mai multor cetățeni, care și-au exprimat nemulțumirile în secțiunea de comentarii la clipul video publicat. De altfel, anunțul este surprinzător, având în vedere că, în urmă cu 11 zile, edilul Mircea Orlățan preciza, pentru Ora de Sibiu, că informațiile vehiculate privind numirea lui Gheorghe Huja „sunt doar zvonuri”.

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USR vrea să îl excludă din partid

În urma acestei numiri, Adrian Echert, președintele USR Sibiu, a anunțat că va demara procedurile statutare pentru excluderea primarului Mircea Orlățan din partid.

„USR Sibiu nu poate accepta ca votul pentru schimbare al cisnădienilor să fie folosit pentru reinstalarea vechii administrații. Decizia de a-l numi administrator public al orașului pe fostul primar reprezintă o ruptură gravă față de mandatul primit din partea cetățenilor și față de valorile asumate de USR. Oamenii din Cisnădie au votat covârșitor împotriva fostei administrații. Au cerut un alt mod de a conduce orașul, nu întoarcerea acelorași oameni la putere prin înțelegeri făcute după alegeri. USR nu poate gira această încălcare a încrederii publice. Funcțiile administrative nu pot deveni moneda de schimb a unor aranjamente personale sau politice. Din acest motiv, USR Sibiu va demara procedurile statutare pentru excluderea din partid a primarului Mircea Orlățan”, se arată într-un comunicat transmis de Adrian Echert.

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Mircea Orlățan a precizat, în același video de pe Facebook, că grupul USR nu a venit la consultările demarate cu partidele din CL Cisnădie. „Grupul USR nu a venit la consultări pe proiectele de dezvoltare, așa cum le-am prezentat celorlalte partide. Dar au dat un comunicat că ei rămân într-o luptă continuă cu grupul PNL, care a fost la putere până în 2024. Eu, ca primar al acestui oraș, vă declar că nu putem să permitem ca Cisnădia să rămână într-o luptă politică continuă între două grupuri majore. Am decis să facem o uniune pentru dezvoltarea Cisnădiei, centrată în jurul PNL. Așteptăm în continuare și pe colegii din USR să se recalibreze, să înțeleagă despre ce e vorba aici și să nu rămânem în opoziție”.