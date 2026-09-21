Mircea Rednic (64 ani) este nelipsit la meciurile lui Inter Sibiu și și-a anunțat prezența și miercuri, pe ”Municipal”, la partida cu liderul seriei, Sepsi II Sf. Gheorghe.

Relația veche de prietenie cu Teodor Birț și faptul ca are rude la Sibiu îl aduce pe antrenorul Mircea Rednic la meciurile lui Inter, atât cele de acasă, cât și din deplasare. Rednic a ratat până acum doar meciul din deplasare, cu Kids Tâmpa, dar a fost în tribune la celelalte trei jocuri din acest sezon. Nu a lipsit nici la Băicoi, unde a stat alături de Teodor Birț și Mihai Dăscălescu.

”Mi-a zis că avem o echipă bună, copii foarte buni, îi place Interul, e încântat de ce vede. Deocamdată nu e nicio discuție cu el, ca să se alăture proiectului nostru. Noi îl așteptăm pe Mircea Rednic și miercuri, pe Municipal, la meciul cu Sepsi II ” a spus Teodor Birț, membru în Consiliul de Administrație al clubului. Mircea Rednic nu a mai antrenat din vara lui 2025, când a fost la Standard Liege pentru cinci etape.

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Miercuri, de la ora 18.00, Inter Sibiu joacă pe ”Municipal” cu Sepsi II, liderul seriei, echipă cu punctaj maxim.

”Inter va arăta mult mai bine”

Teodor Birț este convins că echipa pregătită de Mihai Ianc va arăta mult mai bine în jocurile următoare din Liga 3. Sibienii au cedat sâmbătă la Băicoi, scor 0-1, dar au făcut un meci bun.

”Echipa arată bine, chiar daca am pierdut la Băicoi, se așază, e una foarte tânără, eu zic că în 2-3 etape o să jucăm altceva, sau poate chiar de miercuri, de la meciul cu Sepsi II. Treptat, se pun și băieții la punct cu pregătirea, trebuie găsit fiecăruia locul, plus că noi jucăm un sistem greu, cu trei fundași, pe care acum îl invățăm. Copiii sunt ce trebuie, play-off-ul e departe, e o serie grea, cu echipe valoroase, cum sunt Corona, Mediaș, Sepsi 2, Băicoi sau Câmpulung. Noi vrem să arătăm un fotbal frumos, dacă i-am scoate din echipă pe Stoica și Bejan, media echipei e sub 20 de ani” a mai punctat Teodor Birț pentru Ora de Sibiu.

După patru etape din Seria 2 a Ligii 3, Inter Sibiu este pe locul 6 în clasament.