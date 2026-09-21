Pe scurt: Muzeul ASTRA își ajustează orarul de vizitare pentru toamna 2026. Află când poți vizita expozițiile și ce trebuie să știi despre noul program.

Muzeul ASTRA din Sibiu a anunțat modificarea programului de vizitare pentru perioada 21 septembrie – 26 octombrie 2026.

Potrivit postării oficiale, vizitatorii sunt rugați să țină cont de acest nou orar atunci când își planifică vizita.

Noul program de vizitare la Muzeul ASTRA în perioada 21 septembrie – 26 octombrie 2026

În intervalul 21 septembrie – 26 octombrie 2026, Muzeul ASTRA va funcționa după următorul program:

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Intrarea principală: luni – duminică, 08:00 – 18:00

Intrarea secundară – Cârciuma din Bătrâni: luni – duminică, 10:00 – 18:00

Intrarea secundară – Etno Tehno Parc: miercuri – duminică, 09:30 – 17:30

Galeriile de Artă Populară: luni – duminică, 09:00 – 17:00

Expoziții temporare: miercuri – duminică, 09:00 – 17:00

Ultima intrare în muzeu va fi permisă la ora 16:00. Acest program se aplică atât pentru Muzeul în aer liber, cât și pentru celelalte secții ale instituției.

Recomandări pentru vizitatori și contextul modificării programului

Reprezentanții Muzeului ASTRA recomandă vizitatorilor să verifice programul înainte de a veni la muzeu, pentru a evita neplăcerile legate de acces. Modificarea orarului vine în contextul trecerii la sezonul de toamnă, când zilele devin mai scurte, iar activitățile din aer liber sunt adaptate la condițiile meteo specifice acestei perioade.

Muzeul ASTRA este unul dintre cele mai importante obiective culturale din Sibiu, cunoscut pentru expozițiile sale etnografice și pentru evenimentele dedicate patrimoniului. În ultima perioadă, instituția a derulat mai multe proiecte, printre care și inițiativa de a pune în valoare Aurul Apusenilor sau organizarea unei conferințe internaționale cu experți din 17 țări.

Vizitatorii sunt încurajați să consulte site-ul oficial sau pagina de Facebook a Muzeului ASTRA pentru eventuale actualizări ale programului sau informații suplimentare despre evenimentele din această perioadă.