Pe scurt: Copiii cu autism din Sibiu nu pot începe terapia la timp, fiind blocați pe liste de așteptare. Doar un singur furnizor are contract cu CAS, iar pentru logopedie nu există niciun specialist decontat.

Copiii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist (TSA) din județul Sibiu nu pot beneficia de terapiile decontate la care au dreptul, din cauza lipsei furnizorilor contractați cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Sibiu. Situația a fost semnalată public de Ruxandra Cibu Deaconu, care a primit o sesizare de la un părinte afectat și a investigat problema, potrivit postării de pe Facebook.

Deși există o lege și un program de sănătate care reglementează accesul la aceste servicii, în județul Sibiu ar exista, conform informațiilor obținute de Cibu Deaconu, doar un singur furnizor aflat în contract cu CAS pentru serviciile din subprogramul TSA. Această situație a dus la formarea unei liste de așteptare foarte lungi, ceea ce înseamnă că mulți copii rămân fără terapia de care au nevoie.

Problemele nu se opresc aici. În ceea ce privește serviciile de logopedie, nu există niciun specialist care să ofere aceste servicii în contract cu CAS Sibiu. Mai mult, instituția ar refuza organizarea unei noi sesiuni de contractare a furnizorilor, ceea ce blochează accesul la tratament pentru și mai mulți copii.

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Familiile afectate se confruntă cu lipsa tratamentului și costuri greu de suportat

Ruxandra Cibu Deaconu atrage atenția că această situație nu este doar o problemă administrativă, ci o încălcare a obligației legale de a asigura copiilor sprijinul prevăzut de lege. Pentru familiile afectate, așteptarea înseamnă griji constante, telefoane și căutări, dar și întrebarea repetată: când va putea începe copilul terapia? Pentru cei care nu își permit să plătească ședințele la cabinetele private, lipsa unui loc disponibil în sistemul de stat poate însemna lipsa reală a tratamentului de recuperare, cu consecințe serioase pentru dezvoltarea copilului.

„Copilăria nu poate fi pusă pe o listă de așteptare”, subliniază Cibu Deaconu, care a cerut CAS Sibiu date concrete despre funcționarea subprogramului TSA în ultimii trei ani. Printre întrebările adresate se numără:

Câți furnizori au fost contractați și pentru ce servicii?

Care este capacitatea reală a furnizorilor: câți specialiști lucrează, câți beneficiari pot primi, câte ședințe pot asigura lunar și cât din această capacitate este utilizată?

Când au fost organizate sesiunile de contractare, câți furnizori au depus documente și din ce motive unele solicitări nu s-au concretizat în contracte?

Ce sume au fost alocate, contractate și decontate? Au rămas bani neutilizați în timp ce existau cereri neacoperite?

Ce măsuri au fost luate pentru beneficiarii care nu au găsit locuri? Ce soluții legale au aceștia, inclusiv în privința unei eventuale decontări a serviciilor oferite de furnizori fără contract?

De asemenea, Cibu Deaconu a cerut Casei Naționale de Asigurări de Sănătate informații despre județele în care există un singur furnizor contractat, pentru a vedea dacă problema de la Sibiu este una izolată sau face parte dintr-o situație mai largă la nivel național.

Se așteaptă răspunsuri oficiale și implicarea părinților afectați

„Aștept răspunsurile oficiale. Ele trebuie să clarifice situația și să răspundă la o întrebare esențială pentru fiecare familie afectată: unde și când poate primi copilul terapia decontată?”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu. Ea a făcut apel și către alți părinți aflați în această situație să semnaleze problemele întâmpinate, pentru a putea fi găsite soluții reale.

Subiectul accesului la servicii medicale pentru copii rămâne unul sensibil în județul Sibiu, unde și alte probleme legate de sănătatea copiilor au fost semnalate în trecut, așa cum arată și articolul Copilele care și-au pierdut copilăria: zeci de fetițe din Sibiu nasc sau fac avort la vârste fragede.