Pe scurt: AktivDog alege județul Sibiu pentru noua sa fabrică, mizând pe infrastructura și comunitatea locală. Investiția va ajunge la 9 milioane de euro.

Compania elvețiană AktivDog va deschide o unitate de producție a hranei pentru câini la Ocna Sibiului, investiția totală fiind estimată la 8-9 milioane de euro. Potrivit HotNews.ro, fabrica urmează să fie lansată spre finalul anului 2028.

„La acest moment suntem în faza de proiectare și autorizare. Am cumpărat terenul și dacă totul va decurge conform planului, vom da drumul la liniile de producție în 2028, spre sfârșitul anului”, a declarat Ana-Cristina Ambrosa, administratorul AktivDog SRL Sibiu, pentru Profit.ro.

Ana-Cristina Ambrosa a explicat că alegerea județului Sibiu pentru această investiție a fost motivată de nivelul ridicat de dezvoltare al regiunii, de conexiunile bune de transport și de faptul că zona are o comunitate vorbitoare de limbă germană. „Am ales județul Sibiu pentru că este foarte bine dezvoltat, are conexiuni de transport foarte bune și este o zonă vorbitoare de limbă germană”, a precizat administratorul companiei.

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Fabrica va produce hrană pentru câini destinată atât pieței interne, cât și exportului. Proiectul se află în prezent în faza de proiectare și autorizare, iar terenul necesar a fost deja achiziționat de către investitor.

AktivDog este o companie elvețiană specializată în producția de hrană pentru animale de companie, cu o prezență pe mai multe piețe europene. Investiția de la Ocna Sibiului marchează extinderea operațiunilor sale în România, într-un context în care județul Sibiu atrage tot mai multe companii străine interesate de infrastructura și forța de muncă locală.