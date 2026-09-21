Pe scurt: La Sibiu, peste 250 de preoți din Ardeal s-au reunit pentru cursurile de definitivat și grade profesionale, cu accent pe pastorația familiei creștine.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a deschis luni, 21 septembrie 2026, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție, la care participă un număr semnificativ de preoți din eparhiile Mitropoliei Ardealului.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, la aceste cursuri s-au înscris 126 de preoți pentru definitivat, 69 de candidați pentru gradul II și 57 de candidați pentru gradul I în preoție.

Deschiderea oficială a avut loc cu un Te Deum oficiat în capela instituției de un sobor de preoți și diaconi, sub conducerea pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan. Slujba s-a desfășurat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, alături de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie din Sibiu, cadre didactice universitare și alți slujitori ai sfintelor altare.

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După slujba religioasă, Înaltpreasfințitul Laurențiu s-a adresat preoților cursanți, subliniind importanța acestor cursuri nu doar pentru pregătirea profesională, ci și pentru consolidarea comuniunii și a slujirii comune în Biserica Ortodoxă.

„Bine aţi revenit în Facultatea de Teologie din Sibiu şi doresc să vă spun încă de la început că la aceste cursuri nu este vorba doar de o pregătire profesională, pentru obţinerea unor grade profesionale în preoţie, care sunt similare celor din învăţământ, ci este vorba şi de o reactualizare a comuniunii, a prieteniei şi a slujirii comune în Biserica lui Hristos. Fiecare dintre frăţiile voastre aveţi o responsabilitate autonomă, în parohiile dumneavoastră. Această autonomie este firească, dar ea implică o responsabilitate faţă de comunitatea în care sunteţi rânduiţi a fi preoţi slujitori. Există o unitate perfectă din punct de vedere al slujirii, al împlinirii misiunii sacerdotale, sau sacramentale, misiunii învăţătoreşti şi pastorale, pentru că nu face fiecare ce vrea, cum doreşte, ci după o anumită rânduială. Aceste cursuri au rostul de a ne determina pe noi să ne îndreptăm atenţia mai mult asupra unor teme pe care le-a rânduit Biserica în anul respectiv, iar anul acesta avem tema pastoraţiei familiei. În acelaşi timp, la aceste cursuri veţi avea parte de slujire liturgică în sobor, dar şi de comuniune frăţească. Termenul modern este «socializare» şi preoţii pot socializa între ei, împărtăşindu-şi experienţele pastorale şi împlinirile pe plan misionar”, a spus ierarhul.

Mitropolitul Ardealului a evidențiat responsabilitatea autonomă a fiecărui preot în parohia sa, dar și unitatea necesară în slujirea și împlinirea misiunii sacerdotale, învățătorești și pastorale. Acesta a precizat că tematica din acest an a cursurilor este pastorația familiei creștine, o temă de actualitate pentru activitatea pastorală a preoților.

„Aceste cursuri au rostul de a ne determina pe noi să ne îndreptăm atenția mai mult asupra unor teme pe care le-a rânduit Biserica în anul respectiv, iar anul acesta avem tema pastorației familiei”, a spus Înaltpreasfințitul Laurențiu.

Deschiderea cursurilor și primele comunicări științifice ale profesorilor au avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a facultății. Totodată, comisia prezidată de Mitropolitul Laurențiu a examinat preoții înscriși pentru obținerea gradului I în preoție. Un moment important l-a constituit cursul susținut de arhid. prof. univ. dr. Ioan Ică Jr., unde preoții au avut ocazia să aprofundeze tema pastorației familiei creștine.

Pe parcursul acestor cursuri preoțești, participanții vor lua parte la practică liturgică atât la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, cât și la capela Facultății de Teologie. Programul include și momente de comuniune frățească, în care preoții pot împărtăși experiențe pastorale și împliniri misionare, aspect evidențiat de organizatori ca fiind esențial pentru dezvoltarea profesională și spirituală a slujitorilor Bisericii.

FOTO Costin Chesnoiu