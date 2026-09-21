Pe scurt: Mediașul a fost mobilizat de Ziua de Curățenie Națională: sute de elevi și voluntari au ecologizat zone cheie și au adunat mii de kilograme de gunoaie.

Ziua de Curățenie Națională, ajunsă la ediția cu numărul 16, s-a desfășurat în Mediaș sub sloganul „Tu ce lași în urma ta?”, cu scopul de a încuraja responsabilitatea civică față de natură.

Potrivit Primăriei Municipiului Mediaș, la acțiunea de ecologizare au participat peste 800 de elevi și cadre didactice din instituțiile de învățământ locale, alături de voluntari din mai multe organizații și companii.

Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Mediaș în colaborare cu Asociația „Let’s do it, Romania!“. Voluntarii au provenit din rândul ACS Mediaș, S.C. Apa Târnavei Mari S.A., S.C. Eco-Sal S.A., S.C. Meditur S.A. și Asociația „Roth“.

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Participanții au folosit 380 de saci menajeri pentru a colecta 2.640 kg de deșeuri menajere și 820 kg de deșeuri vegetale

Participanții au folosit 380 de saci menajeri pentru a colecta 2.640 kg de deșeuri menajere și 820 kg de deșeuri vegetale. Zonele ecologizate au inclus Hula Baznei, Barajul Ighiș, zona Wewern, zona Greweln, Izvorul Dorului, zona Cimitirului Ortodox și malurile râului Târnava Mare.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați:

„Le mulțumesc doamnelor și domnilor directori, cadrelor didactice, le mulțumesc tuturor elevilor pentru că se implică în această frumoasă acțiune. Le mulțumesc și colegilor mei de la firma de salubritate, S.C. Eco-Sal S.A., care și în acest an sunt alături de noi; colegilor de la S.C. Apa Târnavei Mari S.A., colegilor de la S.C. Meditur S.A. care ne ajută cu autobuzele. Consider că e important să le transmitem celor care merg la pădure să se simtă bine că, pentru noi toți, este mai important să lase locul curat în urma lor! Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă!“

Acțiunea de curățenie a avut ca obiectiv nu doar colectarea deșeurilor, ci și implicarea comunității locale în protejarea mediului și educarea tinerilor în spiritul respectului față de natură.

Sloganul ediției, „Tu ce lași în urma ta?”, a fost ales pentru a stimula reflecția asupra impactului fiecăruia asupra mediului înconjurător.

Organizatorii au subliniat importanța colaborării dintre administrație, școli, companii și societatea civilă pentru reușita unor astfel de inițiative. Participarea numeroasă a elevilor și profesorilor arată că educația ecologică devine o prioritate în comunitatea medieșeană.

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