Pisica Misha, de negăsit în Sibiu: a dispărut în zona Milea, iar proprietarul oferă recompensă

O pisică pe nume Misha a dispărut în noaptea de duminică spre luni, în zona Milea, în apropiere de Poliția Sibiu. Proprietarul, Alex Zara, face apel la sibieni să îl ajute să își găsească animalul de companie.

Misha a dispărut în jurul orei 00:00-01:30. Pisica are aproximativ patru ani, este mai plinuță și, potrivit proprietarului, nu a mai ieșit niciodată singură din casă.

„A dispărut azi-noapte, pe 21 septembrie, în zona Milea, lângă Poliție. Este pentru prima dată când se întâmplă să dispară. Noi o ținem exclusiv în casă, așa că este foarte posibil să fie speriată și să se fi ascuns undeva”, spune Alex Zara.

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La momentul dispariției, Misha nu purta zgardă, însă răspunde de obicei la numele ei. Proprietarul se teme însă că, fiind într-un mediu necunoscut, pisica ar putea fi prea speriată pentru a reacționa atunci când este strigată.

„Misha răspunde, de obicei, când o strigăm pe nume, dar acum, fiind afară și nefiind obișnuită cu astfel de situații, cred că este foarte speriată și s-ar putea să nu răspundă. Probabil s-a ascuns într-un loc și stă acolo, așteptând să treacă pericolul”, mai spune proprietarul.

Familia a căutat deja în zonă, însă fără rezultat.

„Am luat toată zona la pas și am căutat-o peste tot unde ne-am gândit că ar putea fi, dar până acum nu am găsit-o. Sperăm să o vadă cineva și să ne poată da un semn”, spune Alex.

Persoanele care au informații despre Misha sau care cred că au văzut-o sunt rugate să îl contacteze pe Alex Zara la numărul 0755 915 529.

Proprietarul anunță că oferă și recompensă pentru găsirea pisicii.