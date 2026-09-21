Pe scurt: Centrul Chinologic Sibiu a adus României locul I la Campionatul Balcanic de Atletism Master, impresionând prin performanțele sportivilor săi.

Echipa Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu a obținut rezultate de excepție la Campionatul Balcanic de Atletism Master, desfășurat la finalul săptămânii trecute.

Potrivit Centrului Chinologic Sibiu, sportivii instituției au reprezentat România și au contribuit decisiv la clasarea țării pe primul loc în clasamentul general al competiției.

Inspector principal de poliție SCROB DANIEL, a demonstrat încă o dată că disciplina, perseverența și pasiunea pentru sport duc la performanță.

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Campion balcanic – 5000 m

Campion balcanic – 1500 m

Campion balcanic – ștafetă balcanică, alături de echipa reprezentativă a României

Campionatul Balcanic de Atletism Master a reunit sportivi din mai multe țări din regiune, iar România a reușit să se impună în fața celorlalte delegații. Membrii echipei Centrului Chinologic Sibiu au participat la diverse probe atletice, obținând medalii și puncte importante pentru delegația națională.

Reprezentanții centrului au transmis că această performanță reflectă atât dedicația sportivilor, cât și nivelul de pregătire atins de echipă.

„Suntem mândri de rezultatele obținute și de faptul că am putut contribui la succesul României la acest campionat”, au precizat aceștia în mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Campionatul Balcanic de Atletism Master este o competiție anuală care aduce la start sportivi cu experiență din țările balcanice, promovând spiritul de echipă și performanța la nivel internațional. Participarea și rezultatele obținute de Centrul Chinologic Sibiu confirmă tradiția de excelență a instituției nu doar în domeniul chinologiei, ci și în sportul de performanță.

Performanța echipei sibiene vine într-un context în care tot mai multe instituții din Sibiu se remarcă pe plan național și internațional prin rezultate notabile, așa cum s-a întâmplat recent și în alte domenii, după cum arată și performanțele clubului Interstar Sibiu.