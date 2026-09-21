Pe scurt: Studiul arată că tot mai mulți români resimt scăderea veniturilor și creșterea prețurilor, iar satisfacția față de traiul zilnic se diminuează vizibil.

Aproape o treime dintre români consideră că viața lor s-a înrăutățit în ultimul an, iar presiunea financiară cauzată de venituri scăzute și de creșterea prețurilor și taxelor este principalul obstacol perceput pentru o viață mai bună.

Aceste concluzii reies din cea de-a doua ediție a Barometrului Percepției Bunăstării Românilor, realizat de IRES pentru ABS – Alianța pentru BunăStare, potrivit AGERPRES.

Indicele Percepției Bunăstării Românilor a scăzut în 2026 la 6,2 puncte din 10, față de 6,4 puncte în 2025, conform unui comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Studiul arată că 55% dintre respondenți spun că bunăstarea lor este mai slabă, în timp ce doar 16% afirmă că aceasta s-a îmbunătățit. În urmă cu un an, 51% dintre români anticipau o creștere a bunăstării personale.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Cea mai accentuată deteriorare a fost înregistrată la nivel financiar

Cea mai accentuată deteriorare a fost înregistrată la nivel financiar. Gradul de satisfacție privind veniturile personale a scăzut de la 6,1 la 5,5 puncte, marcând cea mai mare scădere dintre toate dimensiunile analizate. Satisfacția față de posibilitatea de a-și permite o locuință confortabilă a coborât de la 5,7 la 5,4 puncte, iar cea privind posibilitatea de dezvoltare profesională la locul de muncă a ajuns la 6,6 puncte, de la 6,9 în 2025.

În ceea ce privește obstacolele resimțite, aproximativ 60% dintre respondenți indică veniturile scăzute și prețurile sau taxele ridicate drept principalele bariere pentru o viață mai bună, față de circa 55% în ediția precedentă a studiului. Astfel, factorul financiar a devenit principalul obstacol, depășind corupția și lipsa transparenței instituționale.

Analiza evoluției personale arată că aproape 32% dintre români spun că propria calitate a vieții a scăzut, comparativ cu 19% în 2025. Doar 18% consideră că aceasta s-a îmbunătățit, față de 23% anul trecut, iar aproape jumătate afirmă că nivelul lor de trai a rămas aproximativ la fel. Aceste date confirmă tendința observată și în alte analize recente, precum cea care arată că tot mai mulți români trăiesc de la o lună la alta.

Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, a declarat că „rezultatele noii ediții arată cât de rapid se poate schimba percepția asupra bunăstării atunci când oamenii resimt o presiune mai mare asupra veniturilor și asupra siguranței lor financiare. Această vulnerabilitate este confirmată și de nivelul deficitului de protecție al populației, care a ajuns la o medie de 165.400 lei pentru fiecare familie”.

Potrivit acestuia, suma reprezintă diferența dintre resursele de care o familie ar avea nevoie pentru a-și menține nivelul de trai în cazul unui eveniment neprevăzut și cele disponibile efectiv.

În comunicatul UNSAR se subliniază că „bunăstarea înseamnă mai mult decât venituri, însă stabilitatea financiară este una dintre condițiile care ne permit accesul la educație, sănătate și o locuință adecvată și ne ajută să facem față mai bine situațiilor neprevăzute”.