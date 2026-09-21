Pe scurt: Află de la un medic ORL din Sibiu care sunt cauzele răgușelii, cum se tratează polipii nazali și de ce nu e bine să folosești bețișoare pentru urechi.

Dr. Ermacov Liliana, medic specialist în ortorinolaringologie la Secția Clinică ORL a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a răspuns la cinci întrebări esențiale despre sănătatea ORL, explicând pe înțelesul tuturor ce trebuie să știm despre voce, nas, sinusuri și urechi.

Informațiile au fost publicate pe pagina oficială de Facebook a spitalului, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Printre cele mai frecvente cauze ale răgușelii persistente se numără suprasolicitarea vocii, întâlnită la persoane care vorbesc mult sau folosesc vocea profesional (profesori, cântăreți, prezentatori), infecțiile virale ale căilor respiratorii superioare, laringita cronică, fumatul și expunerea la substanțe iritante, boala de reflux gastroesofagian, leziuni benigne ale corzilor vocale (noduli, polipi, chisturi), rinită alergică și secreții nazale care se scurg în spatele gâtului. Mai rar, pot fi implicate afecțiuni neurologice sau formațiuni tumorale ale laringelui.

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Semnele de alarmă care impun prezentarea rapidă la medicul ORL sunt răgușeala care persistă peste trei săptămâni, dificultăți la înghițire, senzația de corp străin în gât, tusea cu sânge, durere persistentă sau apariția ganglionilor la nivelul gâtului. În majoritatea cazurilor, identificarea și tratarea cauzei duc la ameliorarea simptomelor și recuperarea vocii. Un consult ORL efectuat la timp permite stabilirea diagnosticului corect și inițierea tratamentului adecvat.

Polipii nazali afectează respirația și calitatea vieții, dar pot fi tratați eficient

Polipii nazali sunt formațiuni benigne ale foselor nazale și sinusurilor paranazale, asociate cel mai frecvent cu rinite cronice alergice sau non-alergice, și se pot complica cu rinosinuzita. Se manifestă prin obstrucție nazală prelungită (nas înfundat), progresivă, până la blocarea totală a nasului, adesea însoțită de secreții nazale și senzație de presiune la nivelul sinusurilor. Fără tratament, pot afecta serios calitatea vieții. Tratamentul începe de obicei cu spray-uri cortizonice, iar în cazurile avansate poate fi necesară intervenția chirurgicală. Diagnosticul se stabilește prin consult ORL cu examinare endoscopică.

Despre dotările și modernizarea secției, puteți citi și în articolul Cum arată Clinica ORL din Sibiu după investițiile din ultimii ani: tehnologie modernă și medici specializați.

Prevenirea infecțiilor respiratorii și importanța igienei nazale

Infecțiile respiratorii sunt mai frecvente în sezonul rece, dar riscul poate fi redus prin vaccinare antigripală, evitarea aglomerațiilor în perioadele de vârf epidemiologic, menținerea unei umidități adecvate în încăperi (aerul uscat irită mucoasa) și evitarea fumatului.

Igiena nazală are un rol important în menținerea sănătății căilor respiratorii superioare. Nasul filtrează, încălzește și umidifică aerul, iar o mucoasă curată se apără mai bine de infecții. Cel mai sigur mod de igienă nazală este spălarea cu soluții saline, sub formă de spray sau lavaj cu irigator nazal. Se poate folosi și ser fiziologic sau apă fiartă și răcită, dar niciodată apă direct de la robinet. Nasul se suflă blând, câte o nară pe rând. Igiena nazală este utilă mai ales în perioadele cu alergii sau răceli, dar nu trebuie făcută excesiv la persoanele sănătoase, fără simptome.

Curățarea urechilor cu bețișoare este periculoasă și nerecomandată

Folosirea bețișoarelor pentru urechi nu este recomandată, deoarece poate provoca sau agrava patologii la nivelul urechii. Bețișoarele împing cerumenul (ceara din ureche) mai adânc, spre timpan, formând un dop, iar utilizarea incorectă poate răni canalul auditiv sau chiar perfora timpanul.

Urechea se curăță singură în mod natural; este suficient să ștergem doar zona externă, vizibilă, cu un prosop, după duș. Dacă apare senzația de ureche înfundată sau scăderea auzului, soluția sigură este un consult ORL.