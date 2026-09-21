Consilierii locali vor aproba, în ședința ordinară de joi, transmiterea dreptului de folosință gratuită, în favoarea Clubului Sportiv Școlar (CSS) Sibiu asupra a șapte săli de sport din incinta unor unități de învățământ din oraș. Sportivii se vor putea antrena acolo.
Clubul Sportiv Școlar a cerut municipalității dreptul să folosească sălile de sport din mai multe unități de învățământ din oraș, pentru a putea desfășura antrenamentele sportivilor. „Clubul nu dispune de fonduri și nici spații suficiente pentru desfășurarea activităților de la secțiile de volei, handbal și baschet, iar activitatea desfășurată satisface opțiunea comunității referitoare la practicarea altor sporturi decât cele prevăzute în programa școlară”, se arată într-un raport de specialitate.
În cadrul clubului își desfășoară activitatea sportivă de performanță copii de diferite vârste, elevi ai școlilor de pe raza Sibiului, motiv pentru care consilierii locali vor vota proiectul de hotărâre prezentat. Antrenamentele se vor desfășura gratuit în sălile de sport de la Școala Gimnazială „Regele Ferdinand”, Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Școala Gimnazială nr. 18, Școala Gimnazială nr. 21, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și Colegiul Național „Octavian Goga”.
Unitățile școlare ș-au exprimat acordul de principiu în acest sens. Activitatea sportivă se va desfășura fără perturbarea activității de învățământ, într-un program stabilit de comun acord, în perioada 1 septembrie 2026 – 30 iunie 2027.
Ultima oră
- Intră în șantier ultimele saloane nemodernizate de la Spitalul Județean Sibiu: investiție de peste 54 de milioane de lei acum 27 de minute
- Autostrada Sibiu–Făgăraș, văzută din avion: când ar putea fi deschiși primii 37 de kilometri / video acum 30 de minute
- Mircea Rednic, nelipsit la meciurile lui Inter Sibiu: ”Îl așteptăm și miercuri pe Municipal acum 2 ore
- Niciun logoped cu contract CAS pentru copiii cu autism din Sibiu, susține Ruxandra Cibu Deaconu: cere explicații instituției acum 2 ore
- Călin Georgescu și omul său de încredere, reținuți de DIICOT: acuzații de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane euro / video acum 3 ore