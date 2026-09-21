Consilierii locali vor aproba, în ședința ordinară de joi, transmiterea dreptului de folosință gratuită, în favoarea Clubului Sportiv Școlar (CSS) Sibiu asupra a șapte săli de sport din incinta unor unități de învățământ din oraș. Sportivii se vor putea antrena acolo.

Clubul Sportiv Școlar a cerut municipalității dreptul să folosească sălile de sport din mai multe unități de învățământ din oraș, pentru a putea desfășura antrenamentele sportivilor. „Clubul nu dispune de fonduri și nici spații suficiente pentru desfășurarea activităților de la secțiile de volei, handbal și baschet, iar activitatea desfășurată satisface opțiunea comunității referitoare la practicarea altor sporturi decât cele prevăzute în programa școlară”, se arată într-un raport de specialitate.

În cadrul clubului își desfășoară activitatea sportivă de performanță copii de diferite vârste, elevi ai școlilor de pe raza Sibiului, motiv pentru care consilierii locali vor vota proiectul de hotărâre prezentat. Antrenamentele se vor desfășura gratuit în sălile de sport de la Școala Gimnazială „Regele Ferdinand”, Liceul Teoretic „Constantin Noica”, Școala Gimnazială nr. 18, Școala Gimnazială nr. 21, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum”, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și Colegiul Național „Octavian Goga”.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Unitățile școlare ș-au exprimat acordul de principiu în acest sens. Activitatea sportivă se va desfășura fără perturbarea activității de învățământ, într-un program stabilit de comun acord, în perioada 1 septembrie 2026 – 30 iunie 2027.