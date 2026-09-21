Școala din Sadu, transformată din temelii: Raluca Turcan: „Educația este cea mai importantă investiție”

Pe scurt: Elevii din Sadu au revenit într-o școală complet modernizată, cu dotări de ultimă generație și masă caldă asigurată. Investiția marchează un nou standard pentru educația locală.

Școala Gimnazială „Samuil Micu” din Sadu a fost redeschisă luni, 21 septembrie 2026, după finalizarea celei mai ample modernizări din istoria sa.

Potrivit unei postări publicate de Raluca Turcan pe Facebook, proiectul a fost realizat cu sprijinul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind inițiat, coordonat și cofinanțat de Primăria Sadu.

La eveniment au participat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, și primarul Valentin Ivan, care au discutat despre provocările și satisfacțiile acestui șantier. Raluca Turcan a subliniat importanța școlii pentru comunitatea locală și a remarcat atenția acordată fiecărei etape de reabilitare de către echipa primarului și directoarea Cristina Băncioiu.

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Din vechea școală au rămas doar zidurile și istoria, restul fiind complet refăcut. Clădirea respectă standardul nZEB (nearly Zero Energy Building), ceea ce înseamnă un consum de energie aproape de zero. Dotările includ mobilier nou pentru laboratoare și săli de clasă, sisteme moderne de ventilație automată care monitorizează calitatea aerului, precum și sisteme de securitate la incendii. Toate aceste elemente oferă siguranță și confort elevilor și cadrelor didactice.

Un alt aspect important este programul de masă caldă pentru elevi, implementat prin Echipa Comunitară Integrată (ECI), la inițiativa primarului Valentin Ivan, cu finanțare atrasă special pentru acest scop.

Raluca Turcan a menționat că acest program, pe care l-a inițiat în 2016, contribuie la reducerea abandonului școlar și ar trebui extins la nivel național, înlocuind vechiul program „Lapte și corn”.

Investițiile în educație la Sadu nu se opresc aici, fiind menționată și o grădiniță nouă, care completează infrastructura educațională a comunei. Aceste proiecte sunt considerate de Raluca Turcan drept o moștenire importantă pentru viitorul comunității.

Despre procesul de modernizare și revenirea elevilor în clase după un an petrecut la Căminul Cultural, puteți citi mai multe în articolul Școala din Sadu, complet modernizată: elevii se întorc în clase după un an petrecut la Căminul Cultural.

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