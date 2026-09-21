Pe scurt: Noaptea Cercetătorilor aduce experimente și ateliere pentru copii și adulți în Sibiu și alte localități din județ. Evenimentul are loc pe 25 septembrie și implică peste 500 de participanți din mediul academic.

Noaptea Cercetătorilor revine la Sibiu pe 25 septembrie 2026, aducând știința mai aproape de publicul de toate vârstele.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, evenimentul este cofinanțat prin Agenda Educațională 2026, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și alți parteneri locali.

Peste 500 de cadre didactice, studenți, cercetători și voluntari vor transforma rezultatele muncii din laboratoare în experiențe interactive, accesibile publicului larg. Participanții vor putea vedea demonstrații, vor lua parte la experimente și vor descoperi aplicații practice ale științei, într-un format adaptat atât copiilor, cât și adulților.

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Noaptea Cercetătorilor ajunge și în Agnita, Ruja, Săliște și Păuca

Evenimentul nu se limitează la municipiul Sibiu. Activitățile vor fi organizate și în localitățile Agnita, Ruja, Săliște și Păuca, pentru ca mai mulți copii și tineri din județ să aibă ocazia să descopere știința și să afle despre oportunitățile educaționale și profesionale disponibile în domeniu.

Pe harta evenimentului se regăsesc facultățile Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Biblioteca ULBS și SMART HUB, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, muzeele sibiene, dar și școli și comunități din județ. Organizatorii își propun să aducă știința în cât mai multe spații, pentru a stimula curiozitatea și interesul pentru cercetare.

Experimente, ateliere și dialog cu cercetătorii între orele 16:00 și 22:00

Noaptea Cercetătorilor va avea loc pe 25 septembrie 2026, între orele 16:00 și 22:00. Vizitatorii vor putea participa la ateliere, demonstrații și discuții cu specialiști din diverse domenii, având ocazia să pună întrebări și să experimenteze direct metodele de lucru din laboratoare.

Organizatorii subliniază că știința se descoperă cel mai bine atunci când este văzută, experimentată și discutată. Evenimentul își propune să inspire tinerii și să le arate că cercetarea poate fi accesibilă și captivantă pentru oricine.

Noaptea Cercetătorilor este parte dintr-o serie de inițiative care promovează educația și inovația în județul Sibiu. În anii precedenți, evenimente similare au atras sute de vizitatori, așa cum s-a întâmplat și la Noaptea Cercetătorilor din Mediaș.

Accesul la activități este deschis tuturor celor interesați să descopere magia științei și să interacționeze cu profesioniști din domeniu.