Pe scurt: Sibiul și Budapesta își unesc forțele pentru schimburi culturale, expoziții și proiecte comune. Acordul va deschide noi oportunități pentru artiști și tineri din ambele orașe.

Municipiul Sibiu și districtul I al Budapestei, cunoscut sub numele de Budavár, vor semna un acord-cadru de cooperare în domeniul cultural, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Sibiu. Inițiativa a pornit la propunerea Asociației Maghiarilor din Sibiu HID și a primit deja aprobarea unanimă a Consiliului Local al Primăriei Budapesta.

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a anunțat că proiectul de acord va fi supus aprobării Consiliului Local Sibiu în luna octombrie, iar semnarea oficială este programată pentru începutul lunii noiembrie. „Cultura continuă să creeze legături și să deschidă orașul nostru către noi parteneri și experiențe. Budavár este zona istorică a Budapestei, similară cu caracterul centrului nostru istoric, unde sunt situate importante instituții culturale și clădiri de patrimoniu. Prin urmare, avem multe puncte comune care au potențialul să genereze schimburi culturale benefice pentru ambii parteneri”, a declarat Astrid Fodor, citată de Primăria Sibiu.

Textul acordului propus de partenerii maghiari subliniază că „arta și valorile culturale europene comune contribuie la înțelegerea reciprocă, la aprofundarea relațiilor dintre comunități, precum și la îmbogățirea vieții socio-culturale a orașelor”.

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Schimburi culturale, expoziții și proiecte comune între Sibiu și Budavár

Acordul prevede stabilirea de legături între instituțiile culturale, comunitățile artistice și creatorii de artă din cele două orașe. Printre activitățile planificate se numără organizarea în parteneriat a unor expoziții, concerte, seri literare, spectacole și alte programe culturale, precum și prezentarea reciprocă a patrimoniului cultural, a tradițiilor și valorilor locale.

Un accent deosebit va fi pus pe schimburile culturale cu participarea tinerilor, elevilor și actorilor, pentru a stimula dialogul intercultural și colaborarea între generații. Astfel, Sibiul va avea oportunitatea de a-și promova patrimoniul și creativitatea la nivel european, consolidându-și poziția de oraș deschis către parteneriate internaționale.

Zona Budavár, parte istorică a Budapestei, găzduiește instituții culturale de prestigiu și clădiri de patrimoniu, asemănătoare cu centrul istoric al Sibiului. Această similitudine creează premisele pentru proiecte comune de anvergură, care pot aduce beneficii ambelor comunități. Inițiativa se înscrie în strategia Sibiului de a dezvolta proiecte culturale de amploare europeană, așa cum s-a întâmplat și cu alte evenimente de referință pentru oraș, precum proiectul cultural-fanion propus în strategia turistică.

Semnarea acordului este programată pentru începutul lunii noiembrie, după avizarea de către Consiliul Local Sibiu, urmând ca primele proiecte să fie inițiate în baza acestui parteneriat.