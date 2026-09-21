Pe scurt: Siegfried Mureșan nu a exclus prezența tehnocraților în viitorul Guvern, dar a subliniat că majoritatea miniștrilor vor fi membri ai partidelor care îl susțin.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a declarat luni, 21 septembrie 2026, că nu a fost încă luată o decizie finală privind includerea tehnocraților în viitorul Guvern, însă a subliniat că cea mai mare parte a miniștrilor va proveni din PNL, USR și UDMR.

Potrivit Mediafax, Mureșan a explicat că lista completă a cabinetului va fi anunțată doar după ce programul de guvernare va fi finalizat.

Într-o intervenție la RFI România, Siegfried Mureșan a precizat că nu va anunța „câte un ministru la televizor”, ci va prezenta întreaga listă după ce va fi stabilit programul de guvernare.

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„Voi anunța toți membrii cabinetului la un moment dat. Nu voi anunța înainte câte un ministru sau alt ministru. Nu voi face cum au făcut alți prim-miniștri desemnați, să anunțe câte un ministru la televizor și apoi să-l schimbe tot în direct la televizor. Ordinea este următoarea: întâi finalizăm programul de guvernare. După ce vedem ce ne propunem în fiecare domeniu, vom identifica persoanele cele mai potrivite pentru a duce acele politici la implementare”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a subliniat că va căuta „cei mai buni” și „cei mai competenți” oameni pentru implementarea măsurilor stabilite de cele trei partide care îl susțin.

„Eu nu formez acest guvern pentru a da de lucru unor persoane, ci formez acest guvern pentru a face lucruri bune pentru România. Întâi trebuie să decidem cu cele 3 partide care mă susțin care este varianta finală a programului de guvernare și apoi vom lua cei mai buni, cei mai competenți colegi care să implementeze aceste măsuri”, a spus Mureșan.

Întrebat dacă în viitorul cabinet vor fi și tehnocrați sau dacă toate funcțiile de ministru vor reveni membrilor de partid, Mureșan a făcut referire la guvernul condus de Ilie Bolojan, menționându-i pe Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru ca exemple de tehnocrați care au avut rezultate bune.

„Am avut în guvernul condus de Ilie Bolojan, de pildă doi colegi propuși chiar de premier, susținuți de Partidul Național Liberal, doamna Oana Gheorghiu și domnul Dragoș Pîslaru, care au fost tehnocrați la acel moment. Mă bucur că între timp ei au decis să facă și mai multe lucruri pentru România și s-au înscris în Partidul Național Liberal și se vor implica în viața publică pe termen lung”, a spus Mureșan.

Mureșan a precizat că, indiferent de formula finală, majoritatea miniștrilor vor fi membri ai celor trei formațiuni care îl susțin.

„Ce vă pot spune este, cu certitudine, marea parte a miniștrilor vor fi membri ai celor 3 partide. Va fi un guvern minoritar, PNL-USR-UDMR, pe o agendă reformatoare și cu aceste 3 partide, asumându-și răspunderea guvernării și fiind prezente în cabinetul de miniștri”, a mai spus premierul desemnat.

Procesul de formare a noului Guvern a început deja, iar discuțiile cu partidele continuă pentru stabilirea programului de guvernare și a componenței cabinetului. Pentru detalii despre etapele anterioare ale desemnării și negocierilor, puteți consulta și acest articol din arhiva Ora de Sibiu.