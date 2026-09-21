Pe scurt: La Mândra, un bărbat de 41 de ani a pierdut controlul mașinii și a lovit un autoturism parcat, iar etilotestul a indicat 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. La Cisnădie, un șofer de 73 de ani a fost depistat cu 0,62 mg/l, iar la Orlat, un bărbat de 58 de ani a fost prins conducând deși avea dreptul de a conduce anulat.

Polițiștii rutieri sunt zilnic pe străzile și drumurile din județul Sibiu, iar controalele scot în continuare la iveală șoferi care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau persoane care conduc deși nu au acest drept.

În ultimele acțiuni, polițiștii au constatat șapte infracțiuni la regimul circulației, au reținut 22 de permise și au aplicat peste 900 de amenzi.

Printre cazurile descoperite se numără doi șoferi depistați cu valori ridicate ale alcoolului în aerul expirat, dar și un bărbat care conducea deși dreptul său de a conduce era anulat.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Peste 900 de amenzi și 22 de permise reținute

În cadrul acțiunilor desfășurate pe drumurile din județ, polițiștii sibieni au constatat șapte infracțiuni la regimul circulației.

Au fost reținute 22 de permise de conducere, dintre care trei pentru conducere sub influența alcoolului și șapte pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h.

De asemenea, polițiștii au retras 56 de certificate de înmatriculare și au aplicat peste 939 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 351.000 de lei.

Dintre acestea, 252 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale, iar 107 pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Șofer depistat cu 0,93 mg/l alcool, după ce a lovit o mașină parcată la Mândra

Unul dintre cazurile constatate de polițiști s-a petrecut în 18 septembrie, în jurul orei 20:30, în localitatea Mândra, comuna Loamneș.

Un bărbat de 41 de ani, din Loamneș, conducea un autoturism pe DJ 106B când a pierdut controlul direcției de deplasare și a acroșat o mașină parcată. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șofer de 73 de ani, depistat băut la volan în Cisnădie

Un alt caz a fost înregistrat în 19 septembrie, în jurul orei 16:30, în Cisnădie. Polițiștii rutieri au oprit pentru control, pe strada Sibiului, un autoturism condus de un sibian în vârstă de 73 de ani.

Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Prins la volan în Orlat, deși avea dreptul de a conduce anulat

Tot în 19 septembrie, de această dată în jurul orei 10:00, polițiștii rutieri au oprit un autoturism pe strada Cristianului din comuna Orlat.

La volan se afla un bărbat de 58 de ani, din Gura Râului. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că dreptul acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice era anulat.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Controalele polițiștilor rutieri continuă pe drumurile din județul Sibiu, principalele abateri descoperite în cadrul acțiunilor fiind legate de viteză, consumul de alcool, nepurtarea centurii de siguranță și conducerea fără drept.