Timeea Lascu, o adolescentă în vârstă de 15 ani, este căutată de părinți și de poliție, după ce, în cursul zilei de duminică, a dispărut. Ultima oară, fata ar fi fost văzută în Parcul Sub Arini. Sunați la 112 dacă o vedeți!

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Polițiștii sibieni au transmis, luni, în jurul orei 14:15, că Timeea a fost găsită. Fata nu a fost victimei unei infracțiuni!

„Minora a fost găsită de către polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale în municipiul Sibiu, iar în perioada cât a lipsit, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni”, au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

Flavia Lascu, mama Timeei, a făcut un apel public pe rețelele de socializare și roagă comunitatea sibiană să o ajute să își găsească fiica. Adolescenta a plecat duminică de acasă, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea.

„Vă rog din suflet, ajutați-ne să o găsim pe Timeea! Fiica mea, Timeea Elena Lascu, are 15 ani și a dispărut ieri, după ce în jurul amiezii a ieșit cu prietenele în Parcul Sub Arini din Sibiu. De atunci nu s-a mai întors acasă și nu mai putem lua legătura cu ea. Telefonul ei este închis sau descărcat, ceea ce este foarte neobișnuit”, a scris mama Timeei pe Facebook.

Sibianca spune că adolescenta nu a plecat niciodată de acasă și se teme că ar fi putut fi răpită. „Mă tem foarte tare că ar putea fi ținută împotriva voinței ei undeva și că nu poate să ne contacteze”, a spus aceasta.

Familia roagă comunitatea să anunțe poliția dacă află ceva despre Timeea. „Poate cineva a văzut-o ieri, a observat cu cine era, unde a plecat din parc sau a văzut-o ulterior. Orice detaliu poate fi important. Dacă ați văzut-o sau știți ceva despre locul în care se află, vă rugăm să sunați imediat la 112 și să anunțați Poliția. Timeea, dacă poți vedea acest mesaj, te iubim și te așteptăm acasă. Nu vrem decât să știm că ești bine. Dă-ne orice semn că ești în siguranță”, este strigătul femeii.

Dacă ați văzut-o pe Timeea, sunați de urgență la 112 sau mergeți la cea mai apropiată secție de poliție! Detalii despre semnalmentele fetei, AICI.