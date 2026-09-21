Pe scurt: Călin Georgescu a fost ridicat de procurori și dus la percheziții, iar susținătorii săi au protestat la sediul DIICOT. Printre manifestanți s-a aflat și „Stegarul Dac”.

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat luni, 21 septembrie 2026, în fața sediului DIICOT din București, după ce acesta a fost ridicat din trafic de procurori.

Potrivit Mediafax, protestatarii au scandat lozinci precum „Justiție, nu corupție!”, „Călin Georgescu este președinte!” și „Libertate pentru Călin”.

Printre cei prezenți la manifestație s-a aflat și Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut în spațiul public drept „Stegarul Dac”. Grupul de susținători a venit la sediul DIICOT după ce Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost ridicat luni dimineață din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții.

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DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul instrumentat de procurori vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat în acest caz depășește 1,1 milioane de euro. Audierile în dosar au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Călin Georgescu a mai fost în atenția publicului în contextul alegerilor prezidențiale, când candidatura sa a fost respinsă, după cum a fost relatat în Motivul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la Alegerile Prezidențiale.