Pe scurt: Noul regulament pentru terasele din Sibiu elimină dreptul de preferință pentru restaurantele din fața spațiului. Licitațiile vor decide cine primește terenul, pe baza unor criterii clare.

Primăria Sibiu a anunțat că terasele sezoniere din oraș vor fi atribuite prin licitație publică, fără ca restaurantele sau cafenelele aflate în dreptul spațiului să aibă un drept de preferință.

Potrivit StartupCafe.ro, 44 de operatori economici au depus cereri pentru 52 de locații, după intrarea în vigoare a noului regulament aprobat prin HCL 305/2026.

Termenul pentru depunerea cererilor prealabile a fost 13 septembrie 2026. În această etapă, Primăria urmează să delimiteze suprafețele care pot fi ocupate de terase, urmând ca ulterior să fie organizate licitațiile. Municipalitatea a precizat că nu există un drept de prioritate pentru localul din fața terenului scos la licitație, iar atribuirea se va face pe baza unui punctaj obținut la licitație, conform celor trei criterii stabilite de regulament.

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Regulamentul prevede că, în fața fiecărui imobil, va fi delimitat un singur perimetru pentru terasa sezonieră. Excepție fac imobilele cu două sau mai multe fronturi distincte către domeniul public, unde pot fi delimitate terase separate pentru fiecare front. Suprafața scoasă la licitație trebuie să corespundă proiecției frontului clădirii pe domeniul public, fără a bloca accesul în curți sau circulația pietonilor și a autovehiculelor.

În cazul în care două restaurante sau cafenele funcționează la parterul aceleiași clădiri și au ieșire către aceeași stradă, ambele pot participa la licitație pentru același perimetru, dacă îndeplinesc condițiile de participare. Poziția exactă a fiecărui spațiu comercial nu oferă niciunui operator un avantaj la atribuire.

Criteriile de atribuire și modul de desfășurare a licitației

Regulamentul stabilește trei criterii de atribuire, cu un total de 100 de puncte:

Prețul oferit pentru chirie – 40% din punctaj. Cel mai mare preț primește 40 de puncte, celelalte oferte sunt punctate proporțional.

– 40% din punctaj. Cel mai mare preț primește 40 de puncte, celelalte oferte sunt punctate proporțional. Capacitatea economico-financiară – 20%. Operatorii trebuie să demonstreze că au resurse financiare suficiente pentru trei luni de contract.

– 20%. Operatorii trebuie să demonstreze că au resurse financiare suficiente pentru trei luni de contract. Tipul spațiului de alimentație publică – 40%. Spațiile la parter cu acces direct din stradă primesc 24 de puncte, cele cu acces indirect primesc 16 puncte.

Oferta câștigătoare este cea cu cel mai mare punctaj total. Dacă există egalitate, departajarea se face prin supralicitare, exclusiv pe criteriul chiriei oferite.

Prețul de pornire este de 2 lei/mp/zi, cu un pas de licitare de 0,5 lei/mp. Contractul de închiriere se încheie pentru doi ani, cu posibilitate de prelungire.

Garanția de participare la licitație este de 500 de lei, iar câștigătorul trebuie să depună o garanție echivalentă cu două chirii, în maximum 60 de zile de la semnarea contractului.

Există și două situații în care terenul poate fi închiriat fără licitație: pentru extinderi ocazionale ale teraselor, maximum 45 de zile fără prelungire, și pentru suprafețe de cel mult 10 mp. În aceste cazuri, chiria este de 3 lei/mp/zi.

Deocamdată, Primăria Sibiu nu a anunțat data organizării primelor licitații. Comisia care va delimita perimetrele pentru terase a fost deja constituită, iar licitațiile vor fi programate după stabilirea suprafețelor eligibile.

Cele 52 de locații solicitate nu reprezintă lista finală a terenurilor ce vor fi scoase la licitație, această etapă urmând să fie finalizată de comisia Primăriei, conform regulilor privind fronturile imobilelor.

Subiectul noului regulament pentru terasele din Sibiu a generat discuții în rândul operatorilor HoReCa, care au cerut modificări și au semnalat impactul asupra activității lor. Detalii despre dezbaterile din Consiliul Local și reacțiile industriei pot fi găsite în articolul HoReCa Sibiu cere modificarea noului regulament pentru terase.