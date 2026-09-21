Pe scurt: Un val de frig lovește România: vânt intens, ploi și chiar lapoviță la munte. Temperaturile scad brusc, iar în unele zone apare bruma.

România intră, începând de luni, 21 septembrie 2026, sub influența unui episod de vreme rece și vântoasă, potrivit Mediafax.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului, ploi și o scădere accentuată a temperaturilor, iar la munte sunt posibile lapoviță și ninsoare.

Informarea meteorologică este valabilă din 21 septembrie, ora 10:00, până pe 24 septembrie, ora 10:00. În acest interval, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, luni, iar marți în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă la 70-80 km/h.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Temperaturile vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această perioadă. Luni, răcirea va fi resimțită în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri și în sud. Maximele se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade, în timp ce minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi vor coborî până la 2-11 grade. În depresiunile intramontane vor fi condiții pentru apariția brumei.

Ploi, furtuni și lapoviță la munte în următoarele zile

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, apoi și în celelalte regiuni. Izolat poate cădea grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar pe arii restrânse la 20-30 l/mp.

Începând din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se pot transforma temporar în măzăriche, lapoviță și ninsoare. Fenomene similare au fost semnalate și în valul de aer polar din urmă cu o zi.

Cod galben de vânt pentru mai multe regiuni luni, 21 septembrie

Meteorologii au emis și o atenționare Cod galben de vânt, valabilă luni, 21 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, pentru Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În aceste zone, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor ajunge la 80-90 km/h.

În contextul acestor avertizări, autoritățile recomandă populației să fie atentă la evoluția vremii și să ia măsuri de precauție, mai ales în zonele montane și cele vizate de codul galben.