Pe scurt: Un localnic din Axente Sever a fost oprit de poliție pe un ATV neînmatriculat, fără permis. Acesta s-a ales cu dosar penal.

Un bărbat de 36 de ani din Axente Sever a fost depistat de polițiști conducând un ATV neînmatriculat și fără a deține permis de conducere.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc vineri, 18 septembrie 2026, în jurul orei 14:30. Atunci, polițiștii rutieri din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un ATV pe o stradă din localitate. La volan se afla un localnic în vârstă de 36 de ani. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, polițiștii au descoperit că ATV-ul condus de acesta nu era înmatriculat sau înregistrat, așa cum prevede legislația rutieră în vigoare. Astfel, bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

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În urma celor constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal pe numele bărbatului. Acesta este cercetat pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Reprezentanții IPJ Sibiu atrag atenția asupra riscurilor la care se expun cei care aleg să conducă fără permis sau cu vehicule neînmatriculate. Astfel de fapte sunt considerate infracțiuni și se pedepsesc conform Codului Penal.

În ultima perioadă, polițiștii sibieni au intensificat controalele pe drumurile din județ pentru a preveni și combate încălcările legislației rutiere. Cazuri similare au fost semnalate și în alte localități, cum ar fi șoferul prins la volan cu permisul suspendat în Mediaș.