Pe scurt: Un pod de 100 de metri lățime și 300 de metri lungime, construit pe autostrada Sibiu–Pitești, va permite animalelor să traverseze în siguranță munții. Proiectul este unic în România și implică o cantitate impresionantă de beton și metal.

Pe autostrada Sibiu–Pitești, peste râul Olt, se construiește ecoductul Călinești, o structură impresionantă care va deveni cel mai lat pod din România, dar pe care nu vor circula niciodată mașini.

Potrivit HotNews.ro, podul este dedicat exclusiv animalelor sălbatice și va avea o suprafață echivalentă cu aproape patru terenuri de fotbal alăturate.

Construcția ecoductului a început în vara anului 2025, după ce proiectul a primit autorizație în aprilie 2025. Finalizarea este estimată pentru a doua jumătate a anului 2027. Podul va avea o lungime de 300 de metri și o lățime de 100 de metri, fiind proiectat pentru a permite animalelor să traverseze în siguranță între cele două părți ale Parcului Național Cozia, separate de Olt și de infrastructura rutieră.

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Ecoductul Călinești va restabili coridoarele naturale pentru fauna din Carpați

Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, a explicat că DN7, care traversează zona, reprezintă o barieră artificială pentru animalele sălbatice, iar mutarea traficului pe autostradă va face ca DN7 să devină mai permeabil pentru faună.

„Chiar și după deschiderea autostrăzii, pe DN7 va rămâne suficient trafic încât traversarea să fie periculoasă și pentru animale, și pentru oameni”, a declarat Ciurea.

El a subliniat importanța infrastructurii verzi, care să protejeze biodiversitatea și să asigure siguranța atât pentru oameni, cât și pentru animale.

Prin acest ecoduct, se restabilesc coridoarele naturale de migrație pentru animalele din Carpații Meridionali.

„Este un pod pentru natură, va fi o gură de oxigen pentru tot ce înseamnă trafic de animale pe zona asta a Meridionalilor”, a mai spus Ciurea.

El a adăugat că astfel de proiecte, deși costisitoare, sunt esențiale pentru protejarea mediului într-o țară bogată în biodiversitate.

Structură impresionantă: beton și metal cât pentru un stadion de fotbal

Adrian Bodoc, manager de proiect la compania WeBuild, constructorul italian responsabil de Secțiunea 3 a autostrăzii Sibiu–Pitești, a precizat că ecoductul este o structură complexă, cu două dintre picioare orientate oblic pentru a se adapta cursului râului Olt. Pentru construcție se folosesc aproximativ 50.000 metri cubi de beton, 4.800 de tone de armătură și 5.300 de tone de metal pentru suprastructură. Spre comparație, la Arena Națională din București au fost folosiți 67.000 de metri cubi de beton și 2.500 de tone de metal.

Inginerul de execuție Ionuț Dumitrescu a explicat că ecoductul are o structură în formă de arc cu patru deschideri, dintre care cea centrală, de 90 de metri, traversează Oltul, iar celelalte trei au fiecare câte 35 de metri. În prezent, se lucrează la fundații și la elevații, folosindu-se beton armat pentru cele cinci elemente principale: trei pile și două culei. Suprastructura va fi mixtă, din oțel și beton, cu arcade și un tablier metalic, peste care va fi așternut un strat vegetal și vor fi plantați copaci.

Stadiul lucrărilor la ecoduct, în septembrie 2026, este de 18%, iar doar o treime din proiect are autorizație de construcție până în prezent.

Secțiunea 3 a autostrăzii Sibiu–Pitești, una dintre cele mai dificile din România

Întreaga Secțiune 3 a autostrăzii Sibiu–Pitești are o lungime de 37 de kilometri și traversează zone montane dificile, necesitând realizarea a 53 de structuri – poduri, pasaje, viaducte și ecoductul Călinești. Proiectul include și forarea celui mai lung tunel din Carpați, cu o lungime de 1,78 kilometri. Adrian Bodoc a subliniat că această secțiune este, din punct de vedere tehnic, „poate chiar cel mai complex proiect din România în momentul de față”.

Condițiile geotehnice dificile au impus soluții inginerești speciale, precum utilizarea echipamentului TBM pentru tunelul Poiana, pentru a optimiza timpul și costurile de execuție. Secțiunea 3 rămâne una dintre cele mai provocatoare lucrări de infrastructură din țară, atât prin amploarea structurilor, cât și prin impactul asupra mediului și necesitatea de a proteja fauna locală.

Proiectul ecoductului Călinești reprezintă o premieră pentru România, fiind primul pod de asemenea dimensiuni dedicat exclusiv animalelor sălbatice, într-o zonă cu biodiversitate ridicată și cu un trafic rutier intens. Pentru detalii despre alte proiecte de infrastructură din zonă, vezi și tunelul care completează autostrada dintre Sibiu și Nădlac.