Pe scurt: Polițiștii de frontieră au depistat pe Aeroportul Sibiu un bărbat urmărit la nivel european pentru furt. Acesta a fost reținut și prezentat procurorilor.

Un bărbat de 35 de ani din județul Hunedoara, urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare, a fost identificat și reținut de polițiștii de frontieră pe Aeroportul Sibiu în noaptea de luni, 21 septembrie 2026, în jurul orei 01:00.

Potrivit IPJ Sibiu, bărbatul era căutat de autoritățile din Italia pentru comiterea infracțiunii de furt,

Acțiunea a avut loc în timpul verificărilor de rutină efectuate la punctul de trecere a frontierei din cadrul aeroportului. Bărbatul tocmai aterizase, venind pe ruta Londra – Sibiu.

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Polițiștii au constatat că pe numele bărbatului figura un mandat european de arestare emis de autoritățile italiene, acesta fiind dat în urmărire internațională pentru furt.

După identificare, bărbatul a fost reținut și condus la sediul poliției pentru continuarea procedurilor legale. Ulterior, el a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Procurorul a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele persoanei, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare.

Nu este pentru prima dată când polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Sibiu rețin persoane urmărite internațional. Un caz similar a avut loc în urmă cu 28 de zile, când un tânăr căutat de poliția din Germania a fost depistat la același punct de frontieră. Detalii despre acel caz pot fi găsite aici: Tânăr urmărit internațional, reținut pe Aeroportul Sibiu: e căutat de poliția din Germania.