USR Sibiu anunță că va începe procedurile statutare pentru excluderea din partid a primarului orașului Cisnădie, Mircea Orlățan.

Decizia organizației județene vine în contextul numirii fostului primar în funcția de administrator public al orașului, măsură pe care USR Sibiu o consideră contrară mandatului pentru schimbare primit de actuala administrație din partea alegătorilor.

Conducerea USR Sibiu susține că numirea reprezintă „o ruptură gravă” față de valorile partidului și afirmă că funcțiile administrative nu ar trebui să devină obiectul unor înțelegeri politice sau personale.

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Organizația județeană precizează că i-a cerut lui Mircea Orlățan și demisia din Biroul Județean al USR Sibiu. Anterior, funcția de administrator public al Cisnădiei fusese ocupată de Oana Ungur, plecarea acesteia fiind anunțată la sfârșitul lunii august.

Comunicatul integral transmis de USR Sibiu

“USR Sibiu nu poate accepta ca votul pentru schimbare al cisnădienilor să fie folosit pentru reinstalarea vechii administrații.

Decizia de a-l numi administrator public al orașului pe fostul primar reprezintă o ruptură gravă față de mandatul primit din partea cetățenilor și față de valorile asumate de USR. Oamenii din Cisnădie au votat covârșitor împotriva fostei administrații. Au cerut un alt mod de a conduce orașul, nu întoarcerea acelorași oameni la putere prin înțelegeri făcute după alegeri.

USR nu poate gira această încălcare a încrederii publice. Funcțiile administrative nu pot deveni moneda de schimb a unor aranjamente personale sau politice. Din acest motiv, USR Sibiu va demara procedurile statutare pentru excluderea din partid a primarului Mircea Orlățan.

Respectăm votul primit și oamenii care au crezut în promisiunea schimbării. Tocmai de aceea, poziția noastră este fermă: cine folosește mandatul USR pentru a readuce la conducere administrația împotriva căreia cetățenii au votat nu mai poate reprezenta USR.

„Decizia lui Mircea Orlățan reprezintă o încălcare gravă atât a valorilor pe care USR le-a asumat, cât și a mandatului primit de la cetățenii din Cisnădie. Oamenii au votat pentru schimbare, iar noi avem obligația să respectăm acel vot. I-am cerut demisia din Biroul Județean al USR Sibiu și vom declanșa procedurile statutare privind excluderea sa din partid. În același timp, vom rămâne alături de consilierii locali USR din Cisnădie și vom continua, împreună cu ei, să susținem interesele comunității și angajamentele asumate în fața cetățenilor.” a transmis Adrian Echert, președintele USR Sibiu