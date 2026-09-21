Vești bune despre starea răniților din accidentul de duminică de pe Milea: polițiștii implicați erau în misiune

Cinci persoane, între care un minor și doi polițiști, au fost rănite, duminică seara, în urma accidentului produs la intersecția dintre Bulevardul General Vasile Milea și strada Nicolae Iorga din Sibiu. Medicii au transmis care este starea victimelor.

Vești bune despre starea victimelor

Accidentul s-a produs în jurul orei 20:00 la intersecția dintre Bulevardul General Vasile Milea și strada Nicolae Iorga, patru autoturisme fiind implicate în evenimentul rutier.

În urma impactului, au fost duse la spital 5 persoane. Este vorba despre doi polițiști, în vârstă de 32 și 47 de ani, ambii din Sibiu, un bărbat de 26 de ani din Vâlcea, un bărbat de 40 de ani din Neamț și un minor de 8 ani din Șelimbăr.

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Toți cei 4 adulți au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, ei primind îngrijiri medicale în UPU. Din fericire, niciuna dintre victime nu a necesitat internare, astfel că au putut pleca acasă cu recomandări. Minorul a fost dus la Spitalul de Pediatrie pentru verificări suplimentare.

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Cum s-a produs accidentul

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Cert este că, potrivit primelor informații, mașina de poliție, condusă pe strada Nicolae Iorga, a lovit un autoturism condus pe bulevardul Vasile Milea, aflat deja în intersecție. În urma impactului, mașina a ricoșat în alte două vehicule aflate pe stradă.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea o autospecială de poliție pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sibiu, având semnalele acustice și luminoase în funcțiune, la intersecția cu bulevardul Vasile Milea, un bărbat, în vârstă de 32 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus pe bulevardul Vasile Milea de către un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din județul Vâlcea. Ulterior, în accident au mai fost implicate alte două autoturisme”, au transmis, duminică seara, reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii implicați în accident lucrează la Ordine Publică și în acel moment se aflau în misiune. IPJ Sibiu nu poate preciza care a fost dinamica exactă a evenimentului până când nu vor fi finalizate cercetările.

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