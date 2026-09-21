Pe scurt: Zece sportivi sibieni, cu rezultate remarcabile la nivel european și mondial, vor concura la Cupa Mondială de Taekwon-do ITF din Benidorm. Clubul Puma mizează pe experiența și ambiția tinerilor săi pentru a urca pe podium.

Cupa Mondială de Taekwon-do ITF 2026 va avea loc la Benidorm, Spania, în perioada 28 septembrie – 4 octombrie, reunind 154 de echipe din întreaga lume și peste 2.200 de sportivi înscriși la probele individuale.

Clubul „Puma” Sibiu va fi prezent la această competiție cu o delegație formată din zece sportivi, antrenorii Alin Lazurca și Arthur Meizel, precum și arbitrul Ciprian Banea. Obiectivul echipei este de a obține cât mai multe medalii pentru Sibiu și județul Sibiu.

Sportivii sibieni au în palmares titluri europene și mondiale

Printre cei care vor reprezenta clubul se numără Daniela Cândea, în vârstă de 13 ani, elevă la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”. Ea practică taekwon-do de aproape nouă ani, a câștigat medalii de aur și bronz la campionatele europene și va concura la luptă și tull individual, categoria prejuniori -44 kg.

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Paul Haralambie Todor, campion balcanic și vicecampion european, are 13 ani și este elev la Colegiul Național „Octavian Goga”. El va concura la categoria prejuniori -45 kg. Sora sa, Antonia Todor, are 17 ani, este elevă la Liceul „Onisifor Ghibu” și deține opt titluri de campioană națională, un titlu de vicecampioană mondială (2024) și două medalii de argint la Campionatele Europene din 2024 și 2026. Antonia va concura la juniori -57 kg, unde sunt înscrise 48 de sportive.

Maria Zăgan, de 14 ani, elevă la Colegiul Național „Octavian Goga”, este campioană mondială la proba de sărituri și va concura la prejuniori -48 kg, alături de alte 60 de sportive. Ricardo Daniel Toncean, elev la Liceul Teoretic „Betania”, are 15 ani, este campion european în 2026 și a obținut medalii de aur la Campionatele Naționale din 2025 și 2026, precum și titlul de vicecampion balcanic în 2023.

Cezar Orgeșan, din Poplaca, are 14 ani, este multiplu campion național și campion balcanic în 2024 și 2025. El va concura la prejuniori -60 kg, unde sunt înscriși 30 de sportivi.

Studenți și absolvenți cu rezultate de top completează lotul

Ștefania Vacariu, proaspăt admisă la Facultatea de Medicină din Sibiu, specializarea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare, are în palmares medalia de aur la Campionatele Europene din 2025, argint la Campionatul Mondial 2025 și argint la Campionatul European 2023. Ea va concura la senioare, unde sunt înscrise 96 de sportive.

Teodora Popa, 20 de ani, studentă la Universitatea de Vest din Timișoara, practică taekwon-do de la 6 ani. În 2025 a obținut bronzul la Campionatul European, la prima participare la seniori, iar în 2023 a cucerit argintul la Campionatul Mondial. În Spania va concura la tull senioare, unde sunt înscrise 70 de sportive.

Oana Maria Oltean, tot de 20 de ani, studentă la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, practică taekwon-do de 15 ani și a obținut locul I la Cupa Europei 2023, locul III la Campionatul Mondial 2023 și locul III la Campionatul European 2024. Va concura la tull individual, alături de 59 de senioare.

George-Lucian Radu, inginer de 25 de ani și absolvent al Facultății de Inginerie din Sibiu, are 18 ani de experiență în taekwon-do, titluri de campion și vicecampion european și un loc 5 la Cupa Mondială. Va concura la tull individual seniori, alături de 78 de sportivi.

„Toți cei 10 membri ai clubului nostru care ne vor reprezenta la următoarea Cupă Mondială au în comun nu doar dorința de a câștiga, ci și disciplina, seriozitatea și sutele de ore petrecute în sala de antrenament. Pe podium urcă doar cei care muncesc, nu există scurtături spre performanță. Participarea sportivilor noștri la competiția din Spania este posibilă și datorită susținerii Consiliului Județean Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu, care ne sunt alături în promovarea sportului sibian de performanță”, a declarat Alin Lazurca, președintele Clubului „Puma” Sibiu.

Galeria sibienilor va fi condusă la Benidorm de preotul Darius Todor, cel care a inventat și sloganul clubului: „De voie, de nevoie, Forța «Puma»!”.

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