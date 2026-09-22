Prima ninsoare din această toamnă și-a făcut apariția în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac și în zona Podragu, temperaturile au coborât suficient de mult pentru ca precipitațiile să se transforme în ninsoare.

Termometrele au indicat -2 grade Celsius, marți dimineață, la Bâlea Lac. De asemenea, peste noapte s-a depus un strat subțire de zăpadă. Răcirea este resimțită puternic în întreaga zonă montană, iar meteorologii sibieni anunță că vremea va rămâne rece și în următoarele zile.

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Potrivit meteorologilor sibieni, temperaturile de astăzi și de mâine sunt cu aproximativ 7-8 grade mai mici decât valorile normale pentru această perioadă. Chiar dacă temperaturile vor începe să crească treptat, acestea se vor menține sub mediile climatologice.

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„Se mai anunță ninsori. Vremea e rece azi și mâine pentru această perioadă, cu 7-8 grade sub ce ar trebui să fie. O să mai crească temperaturile, dar tot sub norme”, au transmis meteorologii sibieni.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt așteptate în continuare precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în timp ce pe creste pot apărea precipitații mixte.

Ploi slabe, aproape zilnic

Răcirea vremii va fi însoțită și de perioade cu precipitații. Meteorologii estimează că, timp de aproximativ patru zile, vor apărea temporar și local ploi în general slabe.

„Fiind temporar noros, o să fie temperaturi minime cu plus. Ca precipitații avem în fiecare zi, temporar și local, niște ploi relativ slabe. Vreo patru zile la rând”, au precizat meteorologii.

Sursa foto: Cabana Podragu

Încălzirea se simte în weekend

Perioada rece nu va dura însă foarte mult. Temperaturile vor începe să urce treptat, iar o încălzire mai evidentă este așteptată spre sfârșitul săptămânii.

Potrivit meteorologilor sibieni, vremea se va menține rece câteva zile, iar încălzirea se va simți în weekend. Pentru zona montană, o perioadă cu vreme mai frumoasă este așteptată începând de duminică.