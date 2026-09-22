O tânără de 21 de ani a murit într-un accident rutier produs în noaptea de luni spre marți, pe DN7, la ieșirea din localitatea Lazaret spre Boița.

Accidentul s-a produs în jurul orei 03:00. La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere, precum și polițiștii rutieri.

Din primele cercetări, polițiștii rutieri au stabilit că tânăra, din județul Neamț, conducea un autoturism pe direcția Vâlcea–Sibiu și, din cauze care urmează să fie stabilite, a pătruns pe sensul opus de circulație.Autoturismul a intrat în coliziune cu un ansamblu TIR condus de un cetățean străin, în vârstă de 52 de ani.

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În urma impactului, autoturismul tinerei a fost proiectat într-o autoutilitară care circula în aceeași direcție, Vâlcea–Sibiu, condusă de un bărbat de 23 de ani, din județul Alba.

„Pompierii sibieni au intervenit azi-noapte în jurul orei 03:00 pe DN7 între localitățile Boița și Lazaret la un accident rutier în care au fost implicate un autocamion, o autoutilitară (dubă) și un autoturism. La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere. Ajunse la fața locului, echipajele au găsit o persoană încarcerată. S-au efectuat manevre de descarcerare pentru o femeie în vârstă de aproximativ 21 de ani, care era în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse, femeia nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acesteia”, a transmis ISU Sibiu.

„Din nefericire, în urma accidentului rutier, tânăra în vârstă de 21 de ani a decedat. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luării măsurilor legale în consecință”, a transmis IPJ Sibiu.

În prezent, se circulă normal, fără restricții de trafic.