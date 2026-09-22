Pe scurt: Hidrocentralele Câineni și Lotrioara au primit acordul de mediu, dar finalizarea depinde de exproprieri, actualizări tehnice și eventuale procese. Producția de energie ar putea începe peste câțiva ani.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis acordul de mediu pentru finalizarea amenajării hidroenergetice Cornetu-Avrig, pe râul Olt, în județele Sibiu și Vâlcea. Potrivit Mediafax, acest pas este esențial pentru continuarea proiectului, însă mai sunt necesare alte etape administrative și tehnice înainte ca hidrocentralele Câineni și Lotrioara să poată produce energie electrică.

Obținerea acordului de mediu trebuie urmată de emiterea unei hotărâri de Guvern pentru exproprierea terenurilor de utilitate publică, elaborarea Documentației Tehnice pentru Autorizarea Construirii (DTAC) și actualizarea proiectului conform avizelor primite. Aceste demersuri vor permite actualizarea autorizației de construire. Surse din cadrul Hidroelectrica au precizat că acordul de mediu poate fi contestat în instanță, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor proiecte similare, ceea ce ar putea genera întârzieri suplimentare.

O altă provocare pentru Hidroelectrica este legată de contractele istorice cu companii precum Hidroconstrucția, Energomontaj, Caromet și UCMH, care fie au trecut prin insolvență, fie și-au redus semnificativ activitatea. Acest context complică reluarea și finalizarea lucrărilor la cele două hidrocentrale.

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Termenele estimate pentru finalizarea hidrocentralelor Câineni și Lotrioara

Potrivit estimărilor actuale, hidrocentrala Câineni ar putea fi finalizată în 2031, iar hidrocentrala Lotrioara în 2032. În prezent, lucrările la Lotrioara sunt realizate în proporție de doar 1%, iar la Câineni în proporție de 25%. Amenajarea Racovița, parte din același proiect, este aproape finalizată, cu centrala și barajul la 100% și digurile la 90%. Centrala Racovița funcționează deja, având regulament de exploatare aprobat din noiembrie 2023.

Hidroelectrica, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei (care deține 80,05% din acțiuni), este cel mai mare producător de energie electrică din România, cu un portofoliu 100% regenerabil. Compania are nouă obiective de investiții prioritare în amenajări hidrologice, printre care și Cornetu-Avrig.

Ce prevede acordul de mediu și impactul asupra mediului

Acordul de mediu emis luni, 21 septembrie 2026, stabilește condițiile de protecție a mediului pentru lucrările de finalizare a amenajării Cornetu-Avrig, atât pe durata execuției, cât și în perioada de funcționare. Investiția va contribui cu o cantitate estimată de 156,8 GWh de energie pe an, echivalentul consumului anual a peste 52.000 de gospodării, potrivit Ministerului Mediului.

Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor, a declarat că „România are nevoie de investiții care să îi întărească siguranța energetică, realizate cu respectarea legislației și pe baza unor evaluări riguroase. Investițiile nu sunt opuse respectării prevederilor legale pe mediu. Cele două obiective pot coexista. Susținem finalizarea proiectelor hidroenergetice acolo unde soluțiile sunt fundamentate tehnic, cu măsuri de reducere a impactului și monitorizare pe întreaga perioadă de funcționare”.

Proiectul vizează lucrările rămase de executat la treptele Câineni și Lotrioara, precum și intervenții la Racovița pentru funcționarea la parametrii proiectați. Evaluarea de mediu a inclus trei studii: raportul privind impactul asupra mediului, evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă. Măsurile prevăzute includ prevenirea și reducerea impactului, precum și monitorizarea pe durata execuției și a exploatării.

Soluția tehnică selectată ține cont de lucrările deja executate și de necesitatea protejării infrastructurii de transport din defileul Oltului, urmărind păstrarea căii ferate și a DN7 pe amplasamentele actuale, cu lucrări suplimentare de protecție. La Racovița sunt prevăzute intervenții pentru protejarea podurilor de cale ferată, astfel încât centrala să funcționeze fără restricțiile de nivel existente.

Acordul de mediu include și condițiile impuse de Ministerul Culturii pentru protejarea monumentului istoric Turnul Spart. Procedura de evaluare a implicat consultarea publicului și dezbateri la Câineni și Boița, fiind primite patru observații din partea a trei persoane fizice și a unei persoane juridice.