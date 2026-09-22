Un urs a fost văzut, marți seara, pe străzile din Porumbacu de Sus. Populația a fost alertată prin mesaj RO-Alert.

„În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Porumbacu de Sus”, a anunțat ISU Sibiu.

În zona menționată s-a deplasat un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii de pe raza localității cu privire la prezența animalului.

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