Un urs a fost văzut, marți seara, pe străzile din Porumbacu de Sus. Populația a fost alertată prin mesaj RO-Alert.
„În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Porumbacu de Sus”, a anunțat ISU Sibiu.
În zona menționată s-a deplasat un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii de pe raza localității cu privire la prezența animalului.
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