Pe scurt: Atelierele de respirație sănătoasă oferă sibienilor ocazia să învețe tehnici practice pentru protejarea plămânilor, sub îndrumarea specialiștilor spitalului.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu marchează Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor prin organizarea unor ateliere gratuite de exerciții respiratorii dedicate comunității locale.

Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie, și este deschis tuturor celor interesați să afle mai multe despre menținerea sănătății aparatului respirator, potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Atelierele vor fi susținute în Amfiteatrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu de către profesor kinetoterapeut Adrian David. Participanții vor putea învăța tehnici simple de respirație, exerciții practice și obiceiuri benefice pentru sănătatea pulmonară, sub îndrumarea specialiștilor spitalului. Evenimentul se adresează publicului larg și face parte din demersurile de promovare a prevenției și educației pentru sănătate în comunitate.

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„Prin aceste ateliere ne dorim să transformăm prevenția într-un demers accesibil și concret pentru comunitatea sibiană. Respirația este un proces pe care îl facem în fiecare clipă, dar de multe ori nu acordăm suficientă atenție modului în care respirăm și factorilor care ne pot afecta sănătatea plămânilor. Ziua dedicată sănătății plămânilor este un bun prilej să învățăm, să conștientizăm și să avem mai multă grijă de sănătatea noastră respiratorie”, a transmis Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Adrian David, kinetoterapeut în cadrul spitalului, a explicat că „participarea la aceste ateliere le oferă oamenilor ocazia să învețe câteva tehnici simple de respirație pe care le pot integra apoi în rutina de zi cu zi. Exercițiile respiratorii pot contribui la o mai bună conștientizare a modului în care respirăm, la îmbunătățirea controlului respirației și la relaxare. În cadrul atelierelor, vom explica și vom exersa împreună, astfel încât participanții să plece cu informații practice și exerciții pe care să le poată realiza corect și acasă. Nu este nevoie de o pregătire specială pentru a participa – este suficientă dorința de a afla mai multe despre propria respirație și despre cum putem avea mai multă grijă de sănătatea plămânilor.”

Participarea la ateliere este gratuită. Cei interesați se pot înscrie pentru sesiunea de la ora 10.00 sau pentru cea de la ora 11.00, vineri, 25 septembrie, apelând numărul de telefon 0790.012.609, între orele 8.00 – 16.00.

Evenimentul este gândit pentru a oferi informații practice și exerciții pe care participanții să le poată aplica ulterior acasă, fără a fi nevoie de o pregătire specială.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu promovează prevenția și educația pentru sănătate

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, oferă servicii medicale specializate pentru diagnosticul, tratamentul și monitorizarea afecțiunilor aparatului respirator.

Unitatea medicală se implică activ în acțiuni de informare și prevenție dedicate comunității, inclusiv prin organizarea de evenimente precum atelierele de respirație sănătoasă. În urmă cu câteva zile, spitalul a fost iluminat în galben și verde, alături de Primăria Sibiu, pentru a marca simbolic importanța sănătății pulmonare, după cum a relatat Ora de Sibiu.

Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor este marcată anual la 25 septembrie și reprezintă un prilej pentru comunitate de a conștientiza importanța prevenției și a unui stil de viață sănătos pentru protejarea plămânilor.