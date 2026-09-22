UPDATE, ora 20:30: În urma verificărilor efectuate de polițiști, a fost identificat bărbatul lovit mortal de tren. Este vorba despre un sibian în vârstă de 72 de ani, din municipiu.

UPDATE, ora 20:14: Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu precizează că bărbatul a fost lovit de trenul IR 76, care circulă pe relația Budapesta–Brașov, pe magistrala 200, la kilometrul 6+400 de metri.

„În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat”, confirmă IPJ Sibiu. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul feroviar.

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ȘTIRE INIȚIALĂ

Un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost lovit de tren, marți seară, pe strada Maramureșului din municipiul Sibiu.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD cu medic. Din nefericire, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit pe strada Maramureșului din municipiul Sibiu, unde o persoană a fost lovită de tren. Din nefericire, bărbatul în vârstă de aproximativ 70 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat”, a transmis ISU Sibiu