UPDATE, ora 20:30: În urma verificărilor efectuate de polițiști, a fost identificat bărbatul lovit mortal de tren. Este vorba despre un sibian în vârstă de 72 de ani, din municipiu.
UPDATE, ora 20:14: Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu precizează că bărbatul a fost lovit de trenul IR 76, care circulă pe relația Budapesta–Brașov, pe magistrala 200, la kilometrul 6+400 de metri.
„În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat”, confirmă IPJ Sibiu. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul feroviar.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost lovit de tren, marți seară, pe strada Maramureșului din municipiul Sibiu.
La fața locului a intervenit un echipaj SMURD cu medic. Din nefericire, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața.
„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit pe strada Maramureșului din municipiul Sibiu, unde o persoană a fost lovită de tren. Din nefericire, bărbatul în vârstă de aproximativ 70 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat”, a transmis ISU Sibiu
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