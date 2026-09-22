Câinii lăsați liberi prin Orlat bagă spaima în localnici. Primar: „Vom înființa serviciul de ecarisaj”

Mai mulți localnici din Orlat reclamă problema câinilor lăsați nesupravegheați pe străzile din comună. O femeie spune că a fost atacată de două ori, în aceeași zi, de un câine și se teme că astfel de incidente s-ar putea repeta, inclusiv în cazul copiilor care circulă prin zonă. Oamenii indică mai multe străzi unde ar fi întâlnit câini fără supraveghere.

Mihaela Maria B. spune că a avut două întâlniri neplăcute cu un câine negru, despre care afirmă că poartă o zgardă roșie. Potrivit femeii, incidentele au avut loc pe strada Învingerii din Orlat.

„De două ori în aceeași zi m-a atacat un câine. Cred că nimănui nu îi place să treacă printr-o astfel de situație. Sunt și foarte mulți copii care merg pe stradă și mi-e teamă că ar putea fi atacați. Îi rog pe proprietarii câinelui negru cu zgardă roșie să îl țină în curte, pentru siguranța tuturor. De două ori s-a luat de mine și nu vreau să se ajungă la ceva mai grav”, spune femeia.

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Sursa: Facebook/Com. Orlat

Localnicii reclamă mai multe zone periculoase

Problema nu ar fi însă una izolată, susțin mai mulți locuitori. Elena C. afirmă că în comună sunt mai mulți câini de talie mare care ar circula în zonele locuite.

„Sunt vreo trei-patru câini de talie mare, inclusiv pe strada Lungă”, spune aceasta.

O altă localnică, Mariana B., atrage atenția asupra situației de pe strada Fabricii. Aceasta susține că un câine de talie mare ar fi lăsat afară în jurul prânzului, atunci când copiii se întorc de la școală.

„Pe strada Fabricii este o familie mutată recent în Orlat care are un câine negru, de talie mare. Îl scot din curte în jurul prânzului, exact când vin copiii de la școală, apoi închid repede poarta. Am încercat să vorbesc cu ei, dar nu răspunde nimeni. Nu mi se pare normal să fie lăsați câinii să circule pe stradă nesupravegheați”, spune Mariana B.

Un alt localnic susține că un copil ar fi fost atacat recent de câinele negru.

„Câinele negru a atacat sâmbătă un copil, în fața grădiniței”, afirmă Gheorghe Ghiță.

Și Claudiu Marian spune că problema câinilor este reclamată de mai mult timp în comună.

„Problema câinilor este sesizată de foarte mult timp. Sunt câini și pe Câmpșorului, dar și în alte zone. Dacă nu se vor găsi soluții, o să fim nevoiți să găsim noi o soluție”, spune acesta.

Reclamații există și în alte zone ale localității. Ioan Paca afirmă că, la ieșirea spre Poplaca, un câine roșcat ar avea un comportament agresiv față de persoanele care circulă cu bicicleta.

„Mai sunt probleme și în alte zone, inclusiv la ieșirea spre Poplaca. Este un câine roșcat care se ia după oamenii care merg pe bicicletă. Eu am pățit-o de câteva ori”, spune Ioan Paca.

Primarul: „Vom înființa serviciul de ecarisaj”

Primarul comunei Orlat, Gheorghe Pop, spune că administrația locală este la curent cu problema reclamată de localnici. Edilul afirmă însă că nu știe să fi existat, până în prezent, persoane atacate de câini în aceste situații.

„Suntem la curent cu această problemă. Nu știu să fi fost cineva atacat. Vom înființa serviciul de ecarisaj. Am avut hotărâre de Consiliu Local.”, a declarat Gheorghe Pop.