Pe scurt: Călin Georgescu vorbește în stenograme despre planuri de deconspirare a liderilor politici și despre sprijinul pe care l-ar avea din partea populației. Discuțiile includ și detalii despre posibile intervenții din Italia și despre ancheta DIICOT.

Noi stenograme prezentate de procurorii DIICOT arată că Călin Georgescu a discutat cu omul de afaceri Ionel Rusen despre o presupusă misiune de deconspirare a liderului AUR, George Simion, și a întregului sistem politic.

Potrivit Adevărul, discuția a avut loc în mai 2025, iar stenogramele au fost incluse în dosarul penal instrumentat de DIICOT.

În conversația interceptată, Călin Georgescu îi spune lui Ionel Rusen: „Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final.”

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Georgescu susține că situația ar fi ajuns într-un punct decisiv și că ar avea sprijinul populației: „Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice.”

Discuția, potrivit procurorilor, a continuat cu referiri la planurile lui Ionel Rusen de a pleca în Italia și de a reveni ulterior în România. Georgescu i-ar fi spus: „Te întorci, când voi fi eu președinte”, conform stenogramelor prezentate în documentele anchetatorilor.

Matteo Salvini nu a susținut public candidatura lui Georgescu

Într-o altă discuție, Ionel Rusen îi povestește lui Călin Georgescu despre o convorbire cu Matteo Salvini, liderul formațiunii Liga din Italia. Rusen afirmă că Salvini nu va transmite un mesaj explicit de susținere pentru Georgescu, dar ar fi dispus să vorbească despre situația politică din România:

„Am vorbit cu Matteo. N-o să iasă cu mesaj să te susțină. A zis că nu poate să facă lucrul ăsta. Ceea ce poate să facă, o să iasă să zică că democrația în România s-a dus, s-a… făcut… Nu poate să nomineze numele tău. N-am vrut nici să îl întreb de ce, cum și în ce fel.”

Georgescu întreabă când ar urma să aibă loc această intervenție publică, iar Rusen răspunde: „Acuma. Azi după-amiază ar trebui să confirme…”

Cei doi discută și despre alte persoane din Italia și despre posibilitatea unor intervenții publice, Georgescu atrăgând atenția că anumite informații nu trebuie să ajungă la alte persoane: „Dar nu tre’ să știe nimeni!”

Discuții despre azil politic și comunicare criptată

Stenogramele mai arată că discuțiile dintre Georgescu și Rusen au vizat și posibilitatea de a solicita azil politic în Italia, în contextul unor probleme juridice anticipate. Procurorii notează și faptul că Georgescu intenționa să comunice prin aplicația Signal, precizând că, dacă va primi un mesaj cu numărul de telefon al unei persoane care urma să indice locații din Italia, mesajul urma să fie șters ulterior.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni, 21 septembrie 2026, de procurorii DIICOT, pentru 24 de ore. Cei doi sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Aceste stenograme vin după alte dezvăluiri privind relațiile și sprijinul de care s-a bucurat Călin Georgescu în trecut, inclusiv din partea unor oameni de afaceri, așa cum reiese și din alte stenograme publicate anterior.