Pe scurt: Călin Georgescu și Ionel Rusen scapă de arest, dar rămân sub control judiciar după decizia Tribunalului București. Ancheta DIICOT vizează o presupusă fraudă de peste un milion de euro.

Magistrații Tribunalului București au decis marți, 22 septembrie 2026, să respingă propunerea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, și pentru presupusul său complice, Ionel Rusen.

În schimb, instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru ambii inculpați, potrivit Mediafax.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care procurorii DIICOT îl cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii solicitaseră arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, însă instanța a respins cererea.

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Decizia vine după ce Georgescu și Rusen au petrecut noaptea de luni, 21 septembrie 2026, spre marți, 22 septembrie 2026, în Arestul Central al Capitalei, fiind reținuți pentru 24 de ore în urma perchezițiilor și audierilor desfășurate luni.

Procurorii pot contesta soluția privind măsura preventivă în termen de 48 de ore de la pronunțare sau comunicare, conform Codului de procedură penală. Cei doi au fost aduși marți în fața judecătorului de drepturi și libertăți, după ce și-au petrecut noaptea în arest. DIICOT îi cercetează pentru fapte legate de constituirea unui grup infracțional organizat și de o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

În referatul prin care au cerut arestarea, procurorii au prezentat inclusiv interceptări ale unor discuții dintre Georgescu și Ionel Rusen. Potrivit informațiilor apărute din document, Georgescu ar fi discutat despre posibilitatea obținerii azilului politic în Italia și despre achiziționarea unui imobil în Toscana. Aceste afirmații provin din materialul probator invocat de procurori și nu reprezintă constatări definitive ale unei instanțe.

Ancheta DIICOT vizează o presupusă fraudă de peste un milion de euro

Ancheta DIICOT vizează o presupusă schemă de înșelăciune începută în 2021. Potrivit procurorilor, mai multe persoane ar fi indus în eroare un om de afaceri, promițându-i accesul la o finanțare de milioane de euro prin intermediul unor instituții financiare din străinătate. Victima ar fi transferat aproximativ 1,1 milioane de euro drept garanții pentru obținerea finanțării, însă creditul promis nu ar mai fi fost acordat.

Anchetatorii susțin că Georgescu și doi asociați ar fi indus în eroare omul de afaceri în legătură cu obținerea unei linii de credit de până la 15 milioane de euro. Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, un milion de euro ar fi urmat să fie folosit într-o afacere cu materiale prețioase, iar alți 100.000 de euro ar fi fost destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului.

Decizia Tribunalului București poate fi contestată de procurori în termen de 48 de ore. Pentru detalii despre acuzațiile aduse lui Călin Georgescu într-un alt dosar, citiți și Începe procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra: ce acuzații li se aduc.