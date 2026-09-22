Ciobani din Mărginimea Sibiului și din mai multe zone ale țării s-au întâlnit la Poiana Sibiului, la tradiționalul Târg al Poienii, unul dintre cele mai vechi târguri pastorale din România.

Evenimentul din acest an a adus împreună producători, meșteșugari și crescători de animale, dar și reprezentanți ai instituțiilor din agricultură. Târgul are o tradiție de peste 130 de ediții.

La eveniment a participat și deputatul PSD de Sibiu Bogdan Trif, care a transmis că a discutat cu oierii despre problemele cu care se confruntă și despre măsurile pe care aceștia le consideră necesare. Parlamentarul a fost prezent și la dezbaterea organizată ulterior, alături de reprezentanți ai APIA și AFIR și ai altor instituții din domeniu

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Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Ciobanii din Poiana Sibiului și din întreaga țară s-au întâlnit în Mărginimea Sibiului, la cel mai mare târg de profil din România.

A fost o plăcere să merg alături de Adrian Iovi, primarul comunei Poiana Sibiului, să stau de vorbă cu producătorii locali, dar și cu cei veniți din toate colțurile țării, să le aflu nevoile „la firul ierbii” și să încercăm să găsim soluții atât pe plan local, cât și la nivelul Parlamentului.

Evenimentul organizat de Primărie a inclus și Parada Mirilor, o tradiție de secole a locului, păstrată cu grijă și dusă mai departe din generație în generație.

Și, ca de obicei, am profitat de ocazie să cumpăr produse făcute de oamenii locului: brânză, o bâtă de corn și, bineînțeles, șosete de lână pentru la iarnă.

M-au impresionat, din nou, bunicuțele care mi-au povestit câtă muncă se ascunde în spatele unei singure perechi de ciorapi de lână făcuți manual. Dar și nostalgia lor după vremurile în care lâna era apreciată și la mare căutare, iar ciobanii puteau primi inclusiv împrumuturi de la bancă, având drept garanție lâna depozitată în podul casei.

Astăzi, din păcate, lâna a ajuns dintr-o resursă valoroasă un deșeu și o povară, adică încă un cost pus pe umerii crescătorilor de animale. Este o realitate care trebuie schimbată.

După târg, la inițiativa Asociației Oierilor, ne-am întâlnit la Casa de Cultură din localitate cu reprezentanți ai ANSVSA, AFIR, APIA și ANZ.

Am discutat deschis despre problemele stringente cu care se confruntă fermierii din întreaga țară, dar mai ales despre soluțiile propuse chiar de cei care cunosc cel mai bine realitatea din teren.

Oierii nu au nevoie doar să fie ascultați. Au nevoie ca problemele lor să se transforme în soluții concrete și în măsuri care să le permită să își continue munca.

Iar aceste soluții trebuie construite împreună cu ei, „la firul ierbii”, acolo unde se vede cel mai bine realitatea satului românesc.”