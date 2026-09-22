Pe scurt: Află ce influențează costul unei asigurări de locuință și cum poți ajusta polița pentru a obține o protecție eficientă și stabilă.

Prețul unei asigurări de locuință diferă de la o poliță la alta, reflectând decizii concrete de business și particularitățile fiecărei proprietăți. Pentru antreprenori și manageri, locuințele deținute ca investiții, sedii informale sau active în portofoliu pot influența stabilitatea financiară și capacitatea de dezvoltare.

Asigurarea nu este doar o cheltuială standard, ci un instrument de planificare care susține continuitatea operațională și predictibilitatea bugetară, potrivit HotNews.ro.

Structura poliței și elementele acoperite influențează direct costul

Primul pas în calculul costului unei asigurări de locuință este clarificarea scopului poliței. Decidentul stabilește ce trebuie să acopere asigurarea și în ce măsură aceasta susține planurile de dezvoltare. În cele mai multe cazuri, o poliță poate include:

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Clădirea ca activ imobiliar (structură, finisaje, instalații);

Bunurile din interior, relevante pentru utilizarea zilnică sau activitatea economică;

Răspunderea civilă față de terți, pentru situațiile în care proprietatea produce daune altor persoane.

Înainte de a structura o asigurare facultativă de locuință, trebuie reținut că în România există o asigurare obligatorie distinctă: PAD (Polița de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale), reglementată prin Legea nr. 260/2008. PAD acoperă trei riscuri de catastrofă naturală — cutremur, inundații și alunecări de teren — cu limite de despăgubire fixe: 100.000 lei pentru locuințe de tip A și 50.000 lei pentru tip B. Asigurarea facultativă se încheie în completarea PAD și poate extinde acoperirea, inclusiv pentru aceste riscuri, peste plafoanele legale.

Valoarea asigurată, evaluarea riscului și factori care modifică prima

Valoarea asigurată este suma maximă pe care asigurătorul o poate plăti în caz de daună. Există adesea confuzie între valoarea de piață și valoarea de reconstrucție:

Valoarea de reconstrucție estimează costul de refacere sau reparare a clădirii, folosind materiale și soluții similare;

estimează costul de refacere sau reparare a clădirii, folosind materiale și soluții similare; Valoarea de piață reflectă prețul de vânzare, influențat de zonă, cerere și factori economici.

O estimare prea mare a valorii asigurate crește prima fără beneficii reale, iar o estimare prea mică duce la subasigurare, ceea ce înseamnă că despăgubirea plătită va fi proporțional redusă față de daună. Bunurile se asigură la valoarea de înlocuire. Subasigurarea apare frecvent când sumele asigurate rămân neschimbate mai mulți ani, deși costurile de reconstrucție cresc.

Asigurătorii evaluează riscul folosind date istorice și criterii standardizate. Printre factorii care influențează costul poliței se numără:

Locația proprietății și istoricul de daune din zonă, inclusiv expunerea la riscuri naturale care depășesc plafonul PAD;

Materialele de construcție, unde structurile moderne reduc expunerea la riscuri;

Sistemele de securitate (alarme, detecție incendiu, supraveghere video);

Regimul de ocupare al locuinței (locuită permanent, ocazional sau neocupată);

Franșiza, adică suma suportată de proprietar la fiecare daună.

Astfel, două locuințe cu suprafață similară pot avea costuri diferite, deoarece asigurătorul nu evaluează doar clădirea, ci și probabilitatea de apariție a daunelor.

Prima anuală, reduceri și rolul brokerului în alegerea poliței

Prețul plătit anual pentru asigurare se numește primă. În structura acesteia pot intra reduceri pentru pachete, loialitate sau măsuri de prevenție. Franșiza, partea din daună suportată de asigurat, poate fi ajustată: o franșiză mai mare reduce prima anuală, dar presupune o contribuție mai ridicată la daune minore. Alegerea nivelului de franșiză ține de strategia de cash-flow și de apetitul la risc.

Specialiștii recomandă consultarea unui broker, care poate compara mai multe oferte, explică diferențele dintre ele și aliniază structura poliței cu obiectivele de creștere ale afacerii sau ale proprietarului. Diferențele de preț între oferte reflectă modul în care fiecare asigurător evaluează riscul specific și configurarea acoperirilor. De aceea, comparația doar pe prima anuală nu este suficientă pentru o decizie informată.

Prețul nu spune întreaga poveste. Este important să citești condițiile generale ale poliței și să urmărești atent elementele esențiale pentru a beneficia de o protecție eficientă și stabilă pe termen lung.