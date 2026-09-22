Participanții la prima ediție „Zilele Comunității Șelimbăr”, care are loc în 26 și 27 septembrie, vor avea la dispoziție linia 569 Tursib pentru deplasarea către Zona de Agrement – Pădurea Șopa. Autobuzele vor pleca din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr și vor circula, în funcție de intervalul orar, cu o frecvență de minimum un autobuz la fiecare 10 sau 30 de minute. Biletul aferent Zonei 1 a Transportului Metropolitan Sibiu costă 5 lei și are o valabilitate de 75 de minute. Pentru fluidizarea traficului, accesul participanților cu autoturisme personale către zona evenimentului va fi interzis.

Prima ediție „Zilele Comunității Șelimbăr”, organizată de Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr, va avea loc sâmbătă, 26 septembrie, și duminică, 27 septembrie, în Zona de Agrement – Pădurea Șopa. Timp de două zile, muzica actuală, folclorul, dansul și tradițiile vor aduce împreună comunitatea, iar accesul publicului este gratuit.

Pentru cele două zile de eveniment, organizatorii, împreună cu Tursib, pun la dispoziția participanților transport cu autobuzul, astfel încât publicul să poată ajunge la Zona de Agrement – Pădurea Șopa fără utilizarea mașinii personale.

Autobuzele pleacă din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr

Transportul către eveniment va fi asigurat pe linia 569. La dus, participanții vor putea urca în autobuze din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr.

Traseul către eveniment va fi:

Shopping City Șelimbăr – DN1 – Zona de Agrement – Pădurea Șopa.

La întoarcere, autobuzele vor pleca din stația amenajată în Zona de Agrement – Pădurea Șopa și vor circula pe traseul:

Zona de Agrement – Pădurea Șopa – DN1 – sens giratoriu Cisnădie – DN1 – strada Sibiului – sens giratoriu Doamna Stanca – Shopping City Șelimbăr.

Astfel, participanții își pot lăsa autoturismele acasă și pot folosi transportul public pentru drumul către eveniment și pentru întoarcere.

Sâmbătă: minimum un autobuz la fiecare 10 sau 30 de minute

Sâmbătă, 26 septembrie, linia 569 va funcționa începând cu ora 13:00.

În intervalele cu o frecvență de 10 minute, publicul va avea la dispoziție minimum un autobuz la fiecare 10 minute, iar în intervalele cu o frecvență de 30 de minute, minimum un autobuz la fiecare 30 de minute.

Programul de sâmbătă, 26 septembrie:

13:00 – 16:00: minimum un autobuz la fiecare 30 de minute

minimum un autobuz la fiecare 16:00 – 19:00: minimum un autobuz la fiecare 10 minute

minimum un autobuz la fiecare 19:00 – 22:00: minimum un autobuz la fiecare 30 de minute

minimum un autobuz la fiecare 22:00 – 00:00: minimum un autobuz la fiecare 10 minute

Ultima plecare din Zona de Agrement – Pădurea Șopa va fi la ora 00:05, iar ultima plecare din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr către eveniment va fi la ora 23:50.

Duminică: autobuze de la ora 13:00

Linia 569 va funcționa și duminică, 27 septembrie, începând cu ora 13:00.

Programul de duminică, 27 septembrie:

13:00 – 16:00: minimum un autobuz la fiecare 10 minute

minimum un autobuz la fiecare 16:00 – 19:00: minimum un autobuz la fiecare 30 de minute

minimum un autobuz la fiecare 19:00 – 22:00: minimum un autobuz la fiecare 10 minute

Ultima plecare din Zona de Agrement – Pădurea Șopa va fi la ora 22:05, iar ultima plecare din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr către eveniment va fi la ora 21:50.

Pentru călătoria cu linia 569 se aplică tariful aferent Zonei 1 a Transportului Metropolitan Sibiu. Biletul cu o tranziție costă 5 lei și are o valabilitate de 75 de minute.

Lasă mașina acasă. Accesul autoturismelor personale va fi interzis

Având în vedere numărul mare de participanți estimat și pentru evitarea blocajelor, accesul publicului cu autoturisme personale pe drumul către Zona de Agrement – Pădurea Șopa va fi interzis.

Participanții au la dispoziție mai multe variante pentru a ajunge la eveniment:

autobuzele Tursib – linia 569 , cu plecare din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr;

, cu plecare din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr; bicicleta ;

; taxiul ;

; servicii de ride-sharing, precum Bolt și Uber.

Pe drumul către Zona de Agrement – Pădurea Șopa va fi permis accesul bicicletelor, taxiurilor și autoturismelor care efectuează curse prin servicii de ride-sharing.

În schimb, accesul participanților va fi interzis pentru autoturismele personale, mopede, motociclete și ATV-uri.

Măsura are rolul de a fluidiza traficul și de a evita blocajele pe drumul către zona evenimentului.

Organizatorii recomandă publicului să folosească, pe cât posibil, linia 569 Tursib, care asigură legătura între stația de la Shopping City Șelimbăr și Zona de Agrement – Pădurea Șopa pe toată durata programului celor două zile.

Sâmbătă, 26 septembrie: Puya, Adi Istrate, Alexia, Arias și Discolindas

Prima zi a Zilelor Comunității Șelimbăr va fi dedicată muzicii actuale. Sâmbătă, 26 septembrie, pe scena din Zona de Agrement – Pădurea Șopa vor urca Puya, Adi Istrate, Alexia, Arias și Discolindas.

Programul primei zile va aduce astfel pe aceeași scenă hip-hop, pop și muzică de petrecere, într-o seară de concerte cu acces gratuit.

Duminică, 27 septembrie: muzică populară, dans și tradiții

Duminică, 27 septembrie, cea de-a doua zi a Zilelor Comunității Șelimbăr va fi dedicată folclorului, dansului și tradițiilor.

Pe scenă vor urca Mariana Anghel, Ovidiu Homorodean, Traian Stoiță, Sebastian Stan, Emilia Dorobanțu, Alina Bîcă, Sânziana Ștefan, Ioana Ștefan și Eugen Mihăilă.

Lor li se vor alătura Formația Rapsodia din Arad, Secția de Dansuri Populare CSC 1599 Șelimbăr și Ansamblul Vestala, completând programul celei de-a doua zile.

Prin cele două programe diferite, prima ediție a evenimentului își propune să aducă împreună public de toate vârstele, de la tineri și grupuri de prieteni până la familii, copii și bunici. Evenimentul este deschis atât locuitorilor comunei Șelimbăr, cât și sibienilor și celor care vor veni din localitățile învecinate.

Accesul publicului este gratuit în ambele zile.

Eveniment organizat de Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr.