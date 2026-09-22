Daniela Cîmpean: „Uneori, în spatele unei porți rămâne un om singur”. Centrul din Șeica Mare ajută 75 de vârstnici

Pe scurt: La Șeica Mare, un centru de zi și o echipă mobilă ajută vârstnicii să rămână activi și conectați cu comunitatea. Proiectul a fost realizat prin PNRR.

Un centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, dotat cu o echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, funcționează la Șeica Mare, potrivit unei postări publicate de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe Facebook.

Centrul a fost realizat prin finanțare din PNRR și oferă servicii pentru 75 de persoane vârstnice din comună: 50 beneficiază de activități în cadrul centrului de zi, iar 25 primesc sprijin la domiciliu prin intermediul echipei mobile.

Daniela Cîmpean a vizitat centrul împreună cu Raluca Turcan și a subliniat importanța acestor servicii, mai ales în mediul rural, unde singurătatea și lipsa accesului la servicii pot afecta grav calitatea vieții vârstnicilor.

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„Există o vârstă la care ritmul vieții se schimbă. Anii de muncă rămân în urmă, copiii își urmează propriul drum, iar cercul oamenilor apropiați se restrânge. Mai ales la sat, singurătatea poate deveni una dintre cele mai grele poveri ale bătrâneții”, a scris Cîmpean.

Primarul Nicolae Șușa a fost remarcat pentru implicarea sa și pentru modul în care vorbește despre vârstnicii din comună, cu „emoție și cu un puternic sentiment al datoriei față de ei”. Daniela Cîmpean a evidențiat că, dincolo de proiecte și finanțări, contează preocuparea sinceră ca oamenii care au muncit o viață întreagă să nu fie lăsați singuri atunci când au nevoie de sprijin.

Centrul oferă nu doar servicii de recuperare și îngrijire, ci și activități sociale, mișcare, conversație și oportunitatea de a petrece timp împreună.

„Pentru că după pensionare viața nu trebuie să devină doar o succesiune de zile petrecute acasă. Avem nevoie să dăm sens și acestor ani”, a transmis președinta Consiliului Județean Sibiu.

În mediul rural, astfel de centre sunt esențiale, deoarece distanțele sunt mari, serviciile puține, iar copiii sunt adesea plecați la oraș sau în străinătate. Echipa mobilă are un rol important, ajungând la cei care nu se pot deplasa singuri la centru.

„Uneori, în spatele unei porți rămâne un om singur, care nu cere nimic, deși are nevoie de ajutor. De aceea este atât de importantă și echipa mobilă care ajunge la cei care nu pot ajunge singuri la centru”, a mai spus Daniela Cîmpean.

Președinta Consiliului Județean Sibiu a concluzionat că părinții și bunicii merită nu doar îngrijire, ci și demnitate, apropiere și certitudinea că sunt importanți, indiferent de vârstă. Ea a apreciat administrația locală din Șeica Mare pentru implicarea în acest proiect, care aduce beneficii reale comunității.

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