Pe scurt: Vremea se schimbă în România: început răcoros, urmat de temperaturi peste normal și precipitații apropiate de media sezonului.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat marți, 22 septembrie 2026, estimările pentru evoluția vremii în următoarele patru săptămâni, până pe 19 octombrie.

Potrivit Mediafax, începutul intervalului va aduce temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, însă valorile termice vor crește treptat, iar spre finalul intervalului se vor situa ușor peste mediile obișnuite pentru această perioadă.

Estimările ANM arată că, în săptămâna 21-28 septembrie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în nord-estul țării, în timp ce în vest și sud-vest acestea vor fi sub media specifică. În restul țării, regimul pluviometric va fi apropiat de valorile normale.

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Temperaturile cresc în vest și sud-vest la începutul lunii octombrie

În intervalul 28 septembrie-5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, iar în celelalte regiuni valorile termice se vor apropia de normele climatologice.

În aceeași perioadă, ANM estimează mai puține precipitații decât în mod normal în cea mai mare parte a țării. Meteorologii precizează că „temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice”. În privința ploilor, „cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării”.

Vreme ușor mai caldă decât normalul între 5 și 19 octombrie

În săptămâna 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Regimul ploilor va reveni la valori apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării. ANM estimează că „temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor”.

În privința precipitațiilor, prognoza arată că „regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării”.

În ultima săptămână din prognoza ANM, 12-19 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale în întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. „Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări”, transmite ANM. Meteorologii estimează că „cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile”.

Aceste estimări vin după o perioadă cu vreme capricioasă și încălziri bruște de temperatură în România, potrivit datelor anterioare.