Antrenor de copii și juniori la Mediaș, Eric de Oliveira revine în televiziune și va participa la show-ul „Power Couple” alături de soția lui Cosmina.

Antena 1 a anunțat cele nouă cupluri care participă la show-ul ”Powe Couple” din Malta, iar printre acestea sunt și Eric de Oliveira, alături de soția sa, Cosmina, cu care este căsătorit de 19 ani.

Emisiunea prezentată de Dani Oțil, pune la încercare relațiile unor cupluri celebre prin probe extreme, teste de încredere și strategii financiare.

Brazilianul Eric de Oliveira este cel mai bun marcator străin din istoria fotbalului românesc, cu 66 de goluri în Liga 1.

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„Așteptăm o experiență de neuitat! Eu și soția mea suntem pregătiți. Sperăm să ne bucurăm. Abia așteptăm să stăm singuri pentru că avem nevoie și de altfel de momente. Sper ca prezența noastră să fie pe placul tuturor, dar și să cunoașteți câte puțin din relația noastră. Ne bucurăm, suntem focusați și sperăm să ajungem cât mai departe!”, a spus Eric de Oliveira.

Fostă handbalistă, Cosmina de Oliveira (ex-Dancu) anunță că participarea la emisiune este o provocare inedită. Această emisiune, pentru mine, va fi o provocare imensă și o ocazie de a-mi testa limitele. Sunt o persoană activă, iubesc sportul și competiția, iar faptul că voi trăi această experiență alături de soțul meu o face și mai specială și îmi dă curaj. Recunosc, mă sperie probele de înălțime și tot ceea ce presupune să îți învingi frica și să fac lucruri pe care, în mod normal, nu aveam curajul să le fac. O să ne susținem reciproc și o să ne bucurăm de fiecare probă, chiar și atunci când lucrurile nu vor fi ușoare” a anunțat în GSP soția lui Eric de Oliveira.

După patru ani de relație, Eric și Cosmina s-au căsătorit la Mediaș în 2011 și au împreună doi băieți, pe Deric și Anthony.