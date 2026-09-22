Femeia din Sibiu, care vindea bijuterii fake pe TikTok, a fost condamnată: a recunoscut că le-a luat de pe un site chinezesc

Femeia din Sibiu, care a împânzit TikTok-ul cu „oferte” la bijuterii Pandora contrafăcute și-a aflat prima sentință. Ea a recunoscut că a cumpărat marfa de pe AliExpress.

Magistrații de la Judecătoria Sibiu au condamnat-o la plata unei amenzi penale usturătoare și la despăgubiri de zeci de mii de euro către compania originală. Deși, așa cum Ora de Sibiu a relatat în primăvara acestui an, sibianca a fost din nou „săltată” de polițiști după ce a recidivat, decizia de acum a instanței vizează strict primul ei dosar, cel rezultat în urma perchezițiilor din vara anului 2024.

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Vindea bijuterii fake pe TikTok

În perioada iulie-august 2024, sub conturile „monicaelenafagadaru” și ulterior „monicaelenamihai”, femeia făcea sesiuni live zilnice din apartamentul ei, prezentând zeci de brățări, inele și charm-uri ca fiind originale. Pentru a fi convingătoare, le arăta clientelor marcajul pentru argint „S925” și inscripția „ALE”, specifice brandului, și prelua comenzile direct pe WhatsApp.

În realitate, marfa era comandată vrac de pe platforma AliExpress, la prețuri derizorii. În fața anchetatorilor, dar și în instanță, tânăra de 30 de ani a recunoscut totul, solicitând judecarea în procedură simplificată, potrivit rejust.ro. De altfel, chiar într-un live pe TikTok, cu doar o zi înainte de perchezițiile din august 2024, ea i-a răspuns arogant unui urmăritor care observa diferențele: „…seamănă pentru că, chinezii copiază, îs produse Pandora, dacă faci Hermes… normal că Hermesu cu fake-ul Hermes… seamănă, nu? Da ce să știi tu?! Ia ăla cu 12 lei, ia de pe AliExpess, ia de pe Shein, de pe Temu (…). Luați de acolo, nu este nicio problemă”.

Femeia cumpăra chilipiruri de pe site-urile asiatice, dar le comercializa la prețuri mult mai mari: 60 de lei perechea de cercei, 120 de lei o brățară simplă și până la 250-300 de lei o brățară cu accesorii și lanț de siguranță. Banii îi intrau direct în conturile de Revolut și la bancă.

Condamnată la amendă penală. Riscă închisoarea dacă nu plătește

Judecătoria Sibiu a decis condamnarea tinerei la plata unei amenzi penale în valoare de 9.100 de lei (echivalentul a 130 de zile-amendă a câte 70 de lei/zi), pentru punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.

Aceasta are la dispoziție exact 3 luni de la rămânerea definitivă a sentinței pentru a achita suma. Instanța a avertizat-o clar: dacă nu plătește cu rea-credință, zilele-amendă se vor transforma automat în zile de închisoare.

Daune de zeci de mii de euro

Deși clientelor nemulțumite, care făcuseră inițial plângere pentru înșelăciune, le-a dat banii înapoi pe parcursul anchetei pentru a scăpa de acele acuzații, femeia nu a putut ocoli titularii de drepturi ai brandului.

Reprezentanții legali ai Pandora A/S s-au constituit parte civilă în proces, iar instanța a obligat-o pe sibiancă să le plătească daune materiale uriașe: 24.020 de euro.

De asemenea, sutele de bijuterii fake ridicate la percheziții au fost confiscate definitiv.

Nu s-a potolit după perchezițiile din 2024

Condamnarea care a venit săptămâna trecută încheie doar un prim capitol al problemelor sale cu legea. Așa cum scriam în 2 aprilie 2026, femeia nu s-a lăsat de meserie prea mult timp. În toamna anului 2025, ea și-a redeschis „taraba” online, continuând să vândă bijuterii contrafăcute din locuința ei din Cristian. Acest lucru i-a adus o nouă vizită a mascaților în aprilie 2026, când polițiștii de la Economic i-au mai confiscat încă 104 produse suspecte a fi fake, în valoare de 38.000 de lei, moment în care a și fost reținută pentru 24 de ore, alegându-se cu un nou dosar penal.