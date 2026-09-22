Pe scurt: Cursele de Formula 1 vor fi mai scurte din 2027, iar durata maximă a unui Mare Premiu nu va mai fi limitată la trei ore. Află ce alte schimbări pregătește FIA.

Formula 1 va trece printr-o serie de modificări importante începând cu sezonul 2027, după ce comisia de specialitate din cadrul Federației Internaționale de Automobilism (FIA) a aprobat reducerea distanței standard a Marilor Premii.

Potrivit Adevarul, cursele vor avea o lungime de 290 de kilometri, față de 305 kilometri cât este în prezent.

Prin această modificare, piloții vor parcurge cu aproximativ două sau trei tururi mai puțin, în funcție de lungimea fiecărui circuit. Decizia a fost luată luni, 21 septembrie 2026, în cadrul unei reuniuni desfășurate la birourile FIA din Londra. Oficialii comisiei au explicat că reducerea distanței a fost stabilită în contextul schimbărilor pregătite pentru 2027 în regulamentul unităților de putere, în special cele legate de fluxul de combustibil.

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Limita de trei ore pentru Marele Premiu va fi eliminată din 2027

O altă schimbare majoră privește durata maximă a unui Mare Premiu. În prezent, între start și final nu pot trece mai mult de trei ore, interval care include și eventualele întreruperi cauzate de ploaie, accidente sau alte situații neprevăzute. Comisia FIA a decis eliminarea acestei limite totale de trei ore, însă va rămâne în vigoare limita de două ore pentru timpul efectiv de cursă.

Noile reguli vor permite oprirea cronometrului atunci când apar evenimente care perturbă desfășurarea normală a competiției. FIA a precizat că această măsură are scopul de a le oferi spectatorilor șanse mai mari de a urmări o cursă completă, chiar și în zilele cu întreruperi prelungite. Astfel, situațiile în care ploaia sau incidentele grave duc la suspendarea cursei nu vor mai consuma automat timpul disponibil până la atingerea limitei generale.

Modificări și pentru antrenamentele libere și cutiile de viteze

Mai multă flexibilitate va exista și în cazul antrenamentelor libere. Organizatorii vor putea prelungi aceste sesiuni dacă desfășurarea lor este afectată de întreruperi, astfel încât piloții și echipele să recupereze o parte din timpul pierdut pe circuit.

Tot din 2027 va fi eliminată omologarea cutiei de viteze. Hotărârea a fost luată după consultări cu producătorii și în urma unei recomandări formulate de Comisia de Consiliere Sportivă. Conducerea FIA consideră că renunțarea la această procedură va păstra libertatea de dezvoltare pentru furnizorii implicați în Formula 1, într-o perioadă în care competiția se pregătește pentru noi schimbări tehnice și sportive.